Пять лет тюрьмы за разговоры о сексе: инициатива власти, расколовшая Польшу

Если в украинской политике самыми конфликтогенными темами являются язык и идентичность, то в Польше ожесточенные политические баталии ведутся вокруг человеческих гениталий и секса.

16 октября польский Сейм VIII каденции, который доживает последние недели своей работы, принял в первом чтении поправку в Уголовный кодекс, предусматривающую пятилетний срок заключения для лиц, которые "пропагандируют или одобряют сексуальные контакты несовершеннолетних либо иные сексуальные действия с их стороны".

Если поправка будет одобрена во втором чтении и пройдет через Сенат, то под угрозой может оказаться работа школьных учителей, психологов и гинекологов.

Авторы проекта – католики-консерваторы из общественной инициативы "Стоп педофилии" – настаивают, что только так можно защитить польских детей от "сексуальной депривации и деморализации", которую либералы, руководствуясь "худшими образцами с Запада", принесли в публичное пространство.

Их оппоненты утверждают, что речь идет о полном запрете воспитания для жизни в семье, что заставит подростков искать ответы на неудобные вопросы в порнофильмах, а не у квалифицированных специалистов.

Руки прочь от наших детей!

Проект "Стоп педофилии" попал в Сейм в июле, а в августе был направлен в комитеты. Авторы хотят расширения одной из статей Уголовного кодекса, которая запрещает публичную пропаганду и одобрение педофилии, аж до запрета всех разговоров с молодежью о нежелательной беременности, венерических болезнях, мастурбации, небинарном гендере, сексуальной ориентации.

Законопроект почти сразу раскритиковало Польское общество сексологов как антинаучный и непедагогичный.

К сексологам присоединились и юристы: несовершеннолетний – лицо до 18 лет, в то время как закон позволяет сексуальные контакты с лицами в возрасте от 15 лет, а женщины в возрасте 16 лет даже могут выйти замуж с согласия суда.

Доходит до абсурда.

Если новый закон вступит в силу, то 35-летний мужчина, имеющий секс с 17-летней, не получит никакого наказания, тогда как его знакомый, который публично одобряет их отношения – да.

Под действие кодексной нормы могут попасть также школьные учителя, которые рассказывают о размножении, психологи, помогающие ЛГБТ-детям принять себя, гинекологи, выписывающие противозачаточные средства.

Но партия "Право и справедливость" (ПиС), имеющая большинство в Сейме, только усилила предлагаемую поправку: вместо предложенных сначала трех – пять лет заключения.

В ответ на прошлой неделе по Польше прокатилась многотысячная волна протестов под лозунгами "Осень Средневековья" и "Руки прочь от наших детей".

Протестуют как родители школьников, выступающие за сохранение и расширение элементов сексуального образования в школьном курсе, так и сама молодежь, которая признает, что устала сначала читать мифы о своем теле и сексе в интернете, и только через болезненный опыт получать объективные, современные знания.

Тем более, что это не первое наступление польских властей на "деморализацию".

"ПиС" уже лишила госфинансирования программу лечения бесплодия методом ЭКО – якобы он нарушает человеческое достоинство эмбрионов, – а кроме того, пыталась принять полный запрет абортов, сделав их запрещенным даже для изнасилованных женщин и тех, чей плод имеет серьезные генетические нарушения.

Последняя инициатива, впрочем, была отозвана под бешеным давлением улицы, которое получило название "черный протест".

Нам нужно больше разговоров о сексе

Как показывает весенний опрос Центра исследования общественного мнения (CBOS), поляки не хотят, чтобы знания о сексе дети получали только дома – 84% респондентов считает, что элементы знания о сексуальности должны преподаваться детям в школе.

Вот только характер этих элементов остается дискуссионным – польское общество разделено в отношении таких вопросов, как права ЛГБТ-сообщества, свободный доступ к абортам и экстренной контрацепции, существование традиционных гендерных ролей.

Эмоциональные разговоры на эти темы возобновились летом, когда мэр Варшавы Рафал Тжасковский, представитель оппозиционной партии "Гражданская платформа", подписал "Декларацию прав ЛГБТ+ сообщества", в которой упоминается учение о вариативности ориентаций и гендера в школьной программе.

Правящая партия "ПиС" использовала поступок Тжасковского для кампании против оппозиции как сторонников разрушения традиционных польских ценностей и развращения детей.

Хотя поляки последние годы голосуют за консерваторов, это не значит, что им не нужен современный разговор о сексе.

В 2017-2018 годах топ-модель Аня Рубик записала беседы с психологами, врачами, селебритиз, родителями и детьми, в конце концов, поделилась своим опытом, и издала книгу #sexedpl. Из стильно оформленной красной брошюры можно узнать, как понять, что ты готов/готова к первому разу, что такое петтинг и фетиш, как распознать интимную инфекцию и где ее лечить, как подобрать метод контрацепции и как сигнализировать партнеру о нарушении своих психологических и телесных границ .

Уже в первые месяцы Рубик продала более 100 тыс. экземпляров. Если либералы радовались, что наконец кто-то говорит с польской молодежью о наслаждениях и возможных проблемах половой жизни на нормальном языке, то консерваторы обвинили Рубик в распущенности – модель описала, в частности, как жалела о незапланированном сексе без презервативов.

Если новый закон вступит в силу, и Рубик, и ее издатели рискуют оказаться на скамье подсудимых.

Завеса для политической игры

Эксперты не сомневаются – то, что "ПиС" сейчас вытащила предложения от "Стоп педофилии", стало реакцией на результаты парламентских выборов.

13 октября поляки с рекордной явкой 62% выбрали новый парламент. О том, что это самые важные выборы после 1989 года, писала даже новоиспеченная нобелевская лауреатка Ольга Токарчук.

Если нижняя палата польского парламента – Сейм – прогнозируемо останется под контролем "ПиС", которая получила 44% голосов, то в верхней палате – Сенате – с партией Ярослава Качиньского произошла неприятная неожиданность.

Благодаря взаимопониманию, достигнутому оппозиционными партиями, в новом Сенате у "ПиС" будет 49 депутатов, тогда как у его оппонентов – 51.

В Польше верхняя палата парламента должна утверждать законы, одобренные Сеймом, и хотя сенатское вето можно обойти повторным голосованием большинства в Сейме, преобладание оппозиции, безусловно, осложнит законодательный процесс, добавляя публичности обсуждению инициатив власти.

"ПиС" уже в понедельник начала охоту на новоизбранных сенаторов, которые согласились бы сбросить оппозиционные одежды. Одному из сенаторов-оппозиционеров уже предлагали пост министра здравоохранения. О других говорят, что их родственники получают заманчивые предложения должностей в госкомпаниях.

Пока ряды оппозиции устойчивы, однако в "ПиС" даже не скрывают, что продолжат соблазнять сенаторов до первого заседания парламента 12 ноября.

И разговоры о сексе в Сейме очень удобно отвлекают от этого внимание.

Новой поправкой "ПиС" стремится также прикрыть политические скандалы последнего сезона – ферму троллей, созданную по приказу вице-министра юстиции Лукаша Пебяка, и связи с мафией руководителя Высшей контрольной палаты Марияна Банася.

Однако вряд ли на этот раз фокус сработает – как показали социологические исследования, поляки с каждым годом становятся все более прагматичными.

Избиратели "ПиС" и дальше голосуют за партию не потому, что не знают о прегрешениях ее членов, а только потому, что благодаря ее правлению растет их благосостояние.

Неядерный электорат хочет от лидера партии власти Ярослава Качиньского не наказания геев, либералов и учителей, а просто денег.

А с этим у нынешней власти могут возникнуть проблемы: экономика ЕС стоит на пороге замедления. При этом польский бюджет уже достиг лимита социальных расходов.

В такой ситуации потребность в "защите нравственности" у партии власти будет только расти. И не будет случайностью, если вскоре в Сейме появятся новые схожие инициативы.

Автор: Елена Бабакова,

журналист (Варшава)