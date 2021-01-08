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Застрелена у Капітолії жінка виявилася палкою прихильницею Трампа і теорії змови QAnon

П'ятниця, 8 січня 2021, 12:09

Застрелена у Капітолії жінка виявилася палкою прихильницею Дональда Трампа і теорії змови QAnon.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє New York Times.

35-річна Ешлі Беббіт, ветеранка Повітряних сил, служила в армії 14 років та бувала в місіях в Афганістані та Іраку. Свого часу вона служила і в підрозділі у Вашингтоні, відомому як Capital Guardians, який тренують і для протидії масовим заворушенням. 

Після відставки вона повенулася у рідний Сан-Дієго та невдовзі зайнялася бізнесом, а також зацікавилася крайніми правими політичними течіями. 

У своїх соцмережах Ешлі активно підтримувала Дональда Трампа, конспірологічну теорію QAnon та висловлювала антимігрантські погляди, критикувала демократів з Каліфорнії.  

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Серед ідей, які просуває теорія змови QAnon - що президентські вибори 2020 року нібито були викривлені "елітою змовників-сатаністів", та що обов’язок звичайних людей - допомогти Трампу втриматися на посаді.  

Як випливає з її Twitter, вона ще за тиждень до подій очікувала, що 6 січня стане вирішальним днем. 

Коли товариш у соцмережі запитав її "Коли ми почнемо перемагати", вона відповіла - "6 січня 2021 року". 

Ешлі Беббіт ретвітнула пост, у якому обіцяли повстання з метою другою інавгурації Дональда Трампа. 

"Ніщо не зупинить нас. Вони можуть намагатися і намагатися, але буря наближається і накриє Вашингтон менш ніж за 24 години… темрява освітиться", - написала вона у Твіттері за день до своєї загибелі. 

Під час штурму Беббіт зафіксували на відео поруч з людьми, які розбивали скляні двері до одного з вестибюлів Капітолію. 

На відео видно, як двоє чоловіків допомагають їй пробратися через раму, вона починає пролазити туди - і падає назад у натовп після пострілу поліцейського Капітолію у цивільному.

Близькі Ешлі Беббіт шоковані її загибеллю. Її чоловік сказав у коментарі репортеру Fox News, що написав їй повідомлення за 30 хвилин до фатального пострілу, і так і не отримав на нього відповіді. 

Брат розповів, що Ешлі не попередила родину про намір їхати до Вашингтона, хоча це і не було несподіванкою.

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Штурм Капітолія США
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