Трамп обіцяє ветувати оборонний бюджет із санкціями проти Nord Stream-2

Президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет, минулого тижня схваленого Конгресом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.

"Більше всіх від нашого оборонного бюджету виграє Китай! Я накладу вето! " - написав він.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!