Трамп обіцяє ветувати оборонний бюджет із санкціями проти Nord Stream-2

Президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет, минулого тижня схваленого Конгресом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.

"Більше всіх від нашого оборонного бюджету виграє Китай! Я накладу вето! " - написав він.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

Нагадаємо, що Дональд Трамп вимагав включити у оборонний бюджет норму про скасування захисту технологічних компаній від судових позовів за розміщення, видалення або модерування користувацького контенту.

Разом із тим, оборонний бюджет США на 2021 рік містить й нові санкції, проти російських газопроводів Nord Stream-2 та "Турецький потік".

Нові санкції передбачають покарання для компаній, що залучені до будь-яких "трубоукладальних робіт" (включно з підготовкою майданчика, облаштуванням траншеї, дослідженням морського дна, розміщенням щебеню – ним трубу "засипають" на дні – чи будь-якими іншими роботами з трубами).

А також, що дуже важливо, під санкції підпадуть надавачі послуг страхування та перестрахування трубоукладальних суден, а також компанії, які надають "послуги або сприяють технологічній модернізації трубоукладальних суден, встановленню на них зварювального обладнання, їх дооснащенню або швартуванню" та компанії, що надають "послуги тестування, перевірки або сертифікації, необхідні для роботи газопроводу Nord Stream 2 чи пов’язані з нею".

Детальніше про ці санкції – читайте колонку Лани Зеркаль "Дві пастки для Nord Stream 2: що означають нові санкції США проти російського проєкта".

Разом із тим, президентське вето може бути подолано. Для цього необхідне, щоб при повторному голосуванні законопроєкт підтримало 2/3 голосів кожної палати. Втім, рівень підтримки цього законопроекту дає підстави сподіватися на пододання вето.