Туризм із обмеженнями: що варто знати, щоб не зіпсувати відпустку у Грузії

Вже з 1 березня українські туристи можуть відвідувати Грузію – за умови наявності негативного тесту на COVID, зробленого не менш ніж за 72 години до в’їзду в країну.

Кореспондент "Європейської правди" був одним із перших, хто скористався цією можливістю, детально описавши як умови в’їзду, так і те, що чекає туриста у країні, де діє чимало коронавірусних обмежень.

Втім, відповісти на всі запитання не вдалося – після виходу статті ми отримали чимало додаткових від наших читачів. Настав час відповісти на них, тим більше, за два тижні багато чого змінилося.

До чого варто бути готовим українським туристам, можна почитати у цьому тексті, а також подивитися у свіжому відеоблозі "Європейської правди" на нашому youtube-каналі.

Все менше обмежень

Перше і найголовніше – Грузія поступово скасовує обмеження, стаючи все більш схожою на країну, орієнтовану на туризм.

Якщо станом на 1 березня у країні не працювали ресторани (лише на винос) або витяги у лижних курортах, то зараз усе це діє.

Ледь не останнім обмеженням, що досі не знято, залишається робота театрів та кінотеатрів. Тож, якщо вам принципово під час поїздки відвідати Тбіліську оперу – варто ще трохи почекати.

Втім, навіть при працюючих ресторанах, готелях (окрім хостелів, проте вони явно відкриються дуже не скоро) та музеях, існують певні обмеження, незвичні для українців.

Перш за все, залишається дійсною вимога носити маски не лише у приміщеннях та у транспорті, але й на вулиці.

Звичайно, далеко не всюди цієї вимоги дотримуються – про це регулярно бідкається грузинський МОЗ. Втім, щонайменше у центрі великих міст ця вимога виконується і поліція відстежує порушників.

Інша проблема, із якою стикаються туристи – комендантська година, яка діє з 21 години вечора до 5 ранку.

Щонайменше, це може створити незручності тим, хто має літак уночі – у цей час вартість послуг таксі "підскакує" щонайменше втричі.

Втім, є й інша проблема – це і потреба повертатися до готелю до 21:00, що явно не дуже пізно. А головне – ресторани та великі магазини припинять свою роботу о 19:00, щоб співробітники мали змогу доїхати додому до початку комендантської години.

Тож варто встигнути повечеряти до сьомої вечора, щоб не сидіти голодними до ранку.

Втім, є підстави сподіватися, що незабаром ця норма може бути пом’якшена.

Комендантська година та її обмеження дратують багатьох грузинів – її навіть хочуть оскаржити у Конституційному суді. За даними ЄвроПравди, в уряді вже планують розглянути питання перегляду й цього обмеження.

Тож дуже ймовірно, що у квітні комендантська година може бути якщо не скасована, то принаймні скорочена.

Повторний тест на коронавірус

Ще одна вимога для туристів з України – потреба повторного тесту на COVID, який має бути зроблений на третій день перебування у Грузії (звичайно, якщо вам не пощастило увійти у перелік щасливчиків, яких вже вакцинували CoviShield – для тих, хто пройшов обидва етапи вакцинування, вимоги щодо тестування не обовязкові).

Для тих, хто збирається під час поїздки перебувати у Тбілісі та інших великих містах, ще одне тестування не має стати проблемою – по країні діє більш ніж вісім десятків лабораторій, що роблять такі тести.

Вартість тесту – 80-120 ларі (700-1000 гривень), що цілком співставне з тарифами українських лабораторій.

Але що робити тим, хто вирішив відразу з аеропорту їхати у гори – на лижні курорти чи у Сванетію?

Перш за все, не радимо ігнорувати цю вимогу. За не зданий тест на вас чекатиме штраф в обсязі більш ніж $300. А якщо не пощастить – ще й тимчасова заборона на в’їзд до Грузії.

Крім того, відновлення туризму змушує лабораторії бути ближчими до споживача – в тому числі й у прямому розумінні.

На найвідоміших лижних курортах вже відкриваються лабораторії, орієнтовані спеціально на туристів. А там, де цього немає, завжди є можливість поїхати у найближче велике місто – разом це забере не більш ніж пів дня.

Проте це може стати проблемою для тих, хто вирішив всю свою відпустку провести у Сванетії. Там досі немає лабораторій і здавати тест доведеться їхати у Зугдіді. Це неблизький шлях, а тому варто розпланувати свою подорож так, щоб на третій день бути у великому місті, а вже потім мандрувати у гори.

Позитивом є те, що необов’язково наступного дня знову їхати у лабораторію для отримання паперів із результатом. При виїзді з Грузії достатньо показати лист із лабораторії з тестом – головне, щоб він був негативним.

Самоізолюватися у Грузії

Але що робити, якщо повторний тест виявиться позитивним?

Не варто ігнорувати цей ризик, адже від початку відновлення туризму таких випадків вже було чимало.

У такому разі туристи мають самоізолюватися у готелі. І не в тому, який вони вже забронювали, а у спеціальному, який має оплачуватися окремо (в середньому це коштуватиме близько 1000 гривень за день без врахування харчування).

Тому відразу можемо запропонувати лайфхак – оплачуючи готель під час грузинської подорожі, спочатку сплачуйте лише за перші чотири дні. Можливо, цей готель вам більш не знадобиться.

Ще одна проблема – самоізоляція має тривати до повного одужання.

А це означає, що вам, цілком ймовірно, доведеться змінювати дати свого повернення додому. Тож варто тримати цю опцію в голові, обираючи авіаквитки за принципом, де буде менший штраф за зміну дати польоту.

Втім, сподіваємося, що навіть такі обмеження не зможуть зіпсувати відпочинок у Грузії.

А всі інші наші поради, наприклад, де у Тбілісі купити найсмачнішу чурчхелу – дивіться у нашому відео.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"