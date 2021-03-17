Туризм с ограничениями: что нужно знать, чтобы не испортить отпуск в Грузии

Уже с 1 марта украинские туристы могут посещать Грузию – при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного не менее чем за 72 часа до въезда в страну.

Корреспондент "Европейской правды" был одним из первых, кто воспользовался этой возможностью, подробно описав как условия въезда, так и то, что ждет туриста в стране, где действует немало коронавирусных ограничений.

Впрочем, ответить на все вопросы не удалось – после выхода статьи мы получили немало дополнительных от наших читателей. Пришло время ответить на них, тем более, что за две недели многое изменилось.

К чему стоит быть готовым украинским туристам, можно прочесть в этом тексте, а также посмотреть в свежем видеоблоге "Европейской правды" на нашем youtube-канале.

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Все меньше ограничений

Первое и самое главное – Грузия постепенно отменяет ограничения, становясь все более похожей на страну, ориентированную на туризм.

Если по состоянию на 1 марта в стране не работали рестораны (только на вынос) или подъемники на горнолыжных курортах, то сейчас все это действует.

Чуть ли не последним ограничением, которое до сих пор не снято, остается работа театров и кинотеатров. Поэтому если вам принципиально во время поездки посетить Тбилисскую оперу, стоит еще немного подождать.

Впрочем, даже при работающих ресторанах, отелях (кроме хостелов, однако они явно откроются очень не скоро) и музеях существуют определенные ограничения, необычные для Украины.

Прежде всего, остается действительным требование носить маски не только в помещениях и в транспорте, но и на улице.

Конечно, далеко не везде это требование соблюдают – на это регулярно жалуется грузинский Минздрав. Впрочем, по меньшей мере в центре крупных городов это требование выполняется и полиция отслеживает нарушителей.

Другая проблема, с которой сталкиваются туристы – комендантский час, который действует с 21 вечера до 5 утра.

По меньшей мере, это может создать неудобства тем, у кого ночью самолет – в это время стоимость услуг такси подскакивает как минимум втрое.

Впрочем, есть и другая проблема – это необходимость возвращаться в гостиницу до 21:00, что явно не очень поздно. А главное – рестораны и крупные магазины прекратят свою работу в 19:00, чтобы сотрудники имели возможность доехать домой до начала комендантского часа.

Поэтому стоит успеть поужинать до семи вечера, чтобы не сидеть голодными до утра.

Впрочем, есть основания надеяться, что вскоре эта норма может быть смягчена.

Комендантский час и его ограничения раздражают многих грузин – его даже хотят обжаловать в Конституционном суде. По данным ЕвроПравды, в правительстве уже планируют рассмотреть вопрос о пересмотре и этого ограничения.

Поэтому весьма вероятно, что в апреле комендантский час может быть если не отменен, то хотя бы сокращен.

Повторный тест на коронавирус

Еще одно требование для туристов из Украины – необходимость повторного теста на COVID, который должен быть сделан на третий день пребывания в Грузии (конечно, если вам не повезло войти в перечень счастливчиков, которых уже вакцинировали CoviShield – для тех, кто прошел оба этапа вакцинации, требования по тестированию не обязательны).

Для тех, кто собирается во время поездки находиться в Тбилиси и других крупных городах, еще одно тестирование не должно стать проблемой – по стране действует более восьми десятков лабораторий, где делают такие тесты.

Стоимость теста – 80-120 лари (700-1000 гривен), что вполне сопоставимо с тарифами украинских лабораторий.

Но что делать тем, кто решил сразу из аэропорта ехать в горы – на лыжные курорты или в Сванетию?

Прежде всего, не советуем игнорировать это требование. За не сданный тест вас ждет штраф в размере более $300. А если не повезет – еще и временный запрет на въезд в Грузию.

Кроме того, восстановление туризма заставляет лаборатории быть ближе к потребителю – в том числе и в прямом смысле.

На самых известных лыжных курортах уже открываются лаборатории, ориентированные на туристов. А там, где этого нет, всегда есть возможность поехать в ближайший крупный город – вместе это займет не более чем полдня.

Однако это может стать проблемой для тех, кто решил весь свой отпуск провести в Сванетии. Там до сих пор нет лабораторий и сдавать тест придется ехать в Зугдиди. Это неблизкий путь, а потому стоит распланировать свое путешествие так, чтобы на третий день быть в большом городе, а потом уже ехать в горы.

Позитив в том, что необязательно на следующий день снова ехать в лабораторию для получения бумаг с результатом. При выезде из Грузии достаточно показать письмо из лаборатории с тестом – главное, чтобы он был отрицательным.

Самоизолироваться в Грузии

Но что делать, если повторный тест окажется положительным?

Не стоит игнорировать этот риск, ведь с начала восстановления туризма таких случаев уже было немало.

В таком случае туристы должны самоизолироваться в отеле. И не в том, который они уже забронировали, а в специальном, который должен оплачиваться отдельно (в среднем это будет стоить около 1000 гривен в день без учета питания).

Поэтому сразу можем предложить лайфхак – оплачивая отель во время грузинского путешествия, сначала платите только за первые четыре дня. Ведь может так случиться, что этот отель вам больше не понадобится.

Еще одна проблема – самоизоляция должна продолжаться до полного выздоровления.

А это значит, что вам, по всей вероятности, придется менять даты своего возвращения домой. Поэтому стоит держать эту опцию в голове, выбирая авиабилеты по принципу, где будет меньше штраф за изменение даты полета.

Впрочем, надеемся, что даже такие ограничения не смогут испортить отдых в Грузии.

А все остальные наши советы, например, где в Тбилиси купить вкусную чурчхелу – смотрите в нашем видео.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"