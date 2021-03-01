Як Грузія відкрила кордони для українців: спостереження першого туриста

Поки що витяги на гірськолижних курортах Грузії працюють лише "підпільно", без туристів, та невдовзі вони відкриються. На фото - майданчик поруч із верхньою станцією підйомника курорту Хацвалі у Сванетії

1 березня Грузія відкрила кордони для туристів з України. Тим, хто має український паспорт, дозволений в'їзд без довідки про вакцинацію і без обов'язкового карантину.

Але певні умови в'їзду до Грузії все одно лишилися.

Кореспондент "Європейської правди" перетнув кордон о першій годині ночі 1 березня та став одним із перших українців, хто скористався новими правилами.

* * * * *

Ті, хто не раз їздив до Тбілісі, цієї зими не впізнали би це місто. На вулицях – нуль туристів, а в місцях, де багато років поспіль торгували сувенірами, замість них відкрилися продовольчі магазини.

Такими є наслідки карантину, що тривав у Грузії весь минулий рік і був значно жорсткішим за український. Тут не лише закривали метро, а й регулярно запроваджували комендантську годину та заборону на міжміське пересування.

Грузія (безуспішно) намагалася побороти COVID за допомогою обмежень, які були одними з найсуворіших у Європі, і це зробило туризм неможливим. Через це країна вже рік живе без туристичної галузі, яка завжди була серед ключових для її економіки.

Та повторювати цей досвід Грузія не хоче. Саме тому у Тбілісі вирішили дати "зелене світло" туризму. Україна увійшла до невеликого переліку держав, громадяни яких можуть в’їжджати без довідки про вакцинацію, починаючи з 1 березня. А з огляду на досвід минулого року, Грузія гарантовано лишиться відкритою як мінімум до кінця літнього сезону; отже, можна сміливо планувати подорож.

Правила в’їзду та особистий досвід

Щоб з’ясувати, як працюють правила перетину кордону, ми полетіли до Тбілісі першим "відкритим для туристів" рейсом, що приземлився у грузинській столиці в ніч на понеділок.

Грузія офіційно оголосила про своє відкриття для українців лише кілька днів тому, тому "класичних туристів" на цьому рейсі було небагато, якщо вони там взагалі були. Втім, дуже скоро картина має змінитися, і перевізники вже готуються до цього.

Вже зараз запрацювали прямі регулярні рейси МАУ та SkyUp з Києва до Тбілісі; у квітні SkyUp обіцяє літати з Києва до Батумі та запустити рейси до обох цих міст Грузії зі Львова, Одеси і Харкова, а від літа у грузинську Аджарію можна буде полетіти також із Запоріжжя. Є також зручні рейси з пересадкою – наприклад, через Стамбул.

А тепер про умови в’їзду.

Спершу Грузія планувала відкритися лише для іноземців, які вже пройшли щеплення від коронавірусу, причому будь-якою вакциною. Ця вимога створила неприємний парадокс: виходило, що Грузія відкривала кордони для росіян із їхнім "Спутником", проте лишалася закритою для більшості українців.

Щоб усунути цю несправедливість, для туристів з України та ще кількох країн додали виняток: в’їжджати можна за умови двох ПЛР-тестів на коронавірус.

Перший тест треба зробити не пізніше ніж за 72 години до прибуття у Грузію. Протестуватися у Києві – взагалі не проблема. У приватних лабораторіях черг нині немає, є купа пропозицій дешевше 900 грн. Кореспондент ЄвроПравди здав тест в суботу в обідній час, і вже увечері отримав повідомлення про результат.

При цьому треба просити в лабораторії паперову довідку з перекладом англійською. Без неї вас, швидше за все, просто не пустять на борт – саме така умова діяла у "Борисполі".

Пасажирів без паперового тесту розвертають ще на стійці реєстрації; а тих, хто проходив повз стійку (наприклад, подорожує без багажу), відстежують при посадці. "Ви здавали багаж? – запитує автора цих рядків працівниця авіакомпанії на гейті. – Ні? тоді покажіть, будь ласка, ваш тест".

До слова, літак виявився заповненим майже повністю – нечаста картина в нинішні часи. Причина саме у тому, що це – перший "відкритий рейс", і багато хто на нього довго чекав.

Більшість пасажирів – громадяни України грузинського походження, які останнього року були позбавлені можливості відвідати родичів.

Ось такою на вигляд є "уніформа" стюардес МАУ на рейсі до Тбілісі фото автора

"Це вже третя моя спроба, – розповідає один із пасажирів стюардесі. – Спочатку ввели обмеження, потім не вийшло зробити собі бізнес-запрошення, і квитки знову згоріли. А тепер вночі кордони відкриють, і я вирішив спробувати знову".

Якщо ви вже давно їздите до Грузії, то, можливо, пам'ятаєте урочисті зустрічі для іноземців у аеропорту, часом навіть із даруванням кожному туристу пляшки вина. Та зараз не до святкувань. Поліція уважно стежить за дотриманням норм, і не тільки епідемічних, а й заборони на фотографування, а тих, хто порушив її – змушує видалити світлини.

Після безконтактного заміру температури у всіх пасажирів знову перевірили наявність негативних ПЛР-тестів.

(Для порівняння, у листопаді минулого року на паспортному контролі у автора цих рядків, що їхав як журналіст на вибори, просто для порядку запитали, чи є тест, навіть не уточнюючи, який саме та чи є він негативним; нині – все серйозніше.)

Зі слів кожного з іноземців заповнюють анкети, де вказані контактні дані та адреса перебування у Грузії.

Причина – у необхідності для українців здавати повторний ПЛР-тест на третій день перебування у Грузії.

А щоби подорожуючі про нього не забули, вже на виході з "чистої зони" до зали очікування усіх зупиняв співробітник, завдання якого – пояснити обов’язок про тестування та знову, вже вдруге, записати контактні дані.

Зі словами "я передзвоню вам і нагадаю про тест" мандрівникам видають пам’ятку з контактами довідкової служби, де можна дізнатися про найближчу лабораторію або навіть викликати в готель бригаду для взяття тестів. До речі, вартість тестів у Грузії приблизно співпідставна із тарифами в Україні, однак вартість тестування у отелі залежатиме від багатьох нюансів.

– А що буде, якщо я забуду здати цей тест? – перепитую я.

– Я вам не дам забути. Але краще не експериментувати.

З цими словами "падає" остання "прикордонно-ковідна" перешкода. Попереду Грузія.

Правила для туристів

Грузія хоч і відкрилася для туристів, але по факту тільки починає знімати ковідні обмеження.

З 1 березня Грузія відновлює роботу дитячих садків та робить відвідування шкіл обов'язковим (причому у столиці цей "рестарт" перенесений на 15 березня). Лише тиждень як зняли заборону з міжміського руху та дозволили роботу готелів на гірськолижних курортах. Цікаво, що витяги офіційно ще не запускають, але з 8 березня запрацюють і вони.

Тут досі діє обов’язок носити маски не лише у приміщенні або транспорті, але й на вулиці, та відчуваються "залишки" комендантської години.

Перші туристи, що поїхали до Грузії вже зараз, відразу після відкриття, можуть поїсти лише в готелі (сніданки дозволені тільки без шведського столу) або замовивши доставку їжі. Гестхаусам, які є найпопулярнішим житлом для туристів у країні, також дозволили працювати.

Діє обмеження роботи ресторанів (лише на винос), басейнів, танцювальних та спортивних залів.

Щоправда, дуже скоро ці заборони мають також зняти.

Відкриття кордонів для туристів має привести до послаблення карантинних правил, і ці рішення у Тбілісі вже готові. Так, басейни, а також танцювальні та спортивні зали відновлять роботу в середині березня.

А вже 8 березня відновлять роботу ресторани. Не можна запрошувати в країну туристів і не давати їм можливості нормально поїсти – тим більше, якщо йдеться про славнозвісну грузинську кухню!

Варто додати, що Грузія досі залишається у "червоному списку" українського МОЗ, і якщо це не зміниться, то після повернення (або перед відльотом до України) вам доведеться здати ще один тест.

Але байдуже.

Це та сама Грузія, колориту якої нам так не вистачало минулого року. І до якої так хочеться приїхати, попри всі обмеження та необхідність постійного тестування.

Тестував кордон та ділився досвідом Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди",

Київ – Тбілісі