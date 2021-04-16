Скандал на дві країни: чому у Варшаві звільнили з-під варти ексголову "Укравтодору"

12 квітня Окружний суд Варшави звільнив з-під варти колишнього міністра транспорту і водного господарства Польщі, а також виконувача обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славоміра Новака.

Це рішення викликало справній шквал коментарів та політичних заяв.

Опозиція каже про "гігантську поразку" чинної влади. Натомість праві політики натякають на зв’язок між рішенням суду в цій справі та нещодавнім інтерв’ю Дональда Туска.

То що ж насправді відбувається навколо опального польсько-українського чиновника? І до яких наслідків це може призвести?

Дев’ять місяців у СІЗО

Протягом дев’ятьох місяців колишній міністр та ексголова поморської "Громадянської платформи" Славомір Новак, затриманий у липні 2020 року, перебував у варшавському СІЗО після того, як польська прокуратура звинуватила його — у часи очолення "Укравтодору" — в керівництві злочинною групою, що вимагала у будівельних підприємців хабарі.

Пізніше звинувачення поповнилося отриманням за часів, коли Новак обіймав міністерські посади в польському уряді, фінансової вигоди від колишнього президента Orlen і колишнього віцепрезидента Energa.

Паралельно з польським слідством окрему підозру Новаку оголосили й в Україні.

Зокрема, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) інкримінує йому прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. А Офіс генпрокурора висунув звинувачення, пов’язані з очоленням Новаком "Укравтодору", а саме про умисне невиконання рішення та постанови суду, що набрали законної сили, а також перешкоджання їхньому виконанню.

Варто зазначити, що після арешту термін попереднього ув’язнення Новака двічі продовжувався. І крайній термін перебування за ґратами був 16 квітня.

Окружна прокуратура Варшави зажадала від суду ще одного рішення про продовження арешту. Прокурор пояснив, що необхідно заслухати додаткових свідків і отримати додаткові докази.

Втім, столичний Окружний суд ухвалив рішення звільнити Новака з-під варти й застосувати інші запобіжні заходи — майнову заставу в розмірі 1 млн злотих, нагляд поліції, заборону на виїзд з країни і виїмку паспорта.

Прокуратура заявила, що збирається оскаржити рішення в апеляційному порядку.

Політичне переслідування?

Політики опозиційної "Громадянської платформи", в період розквіту якої Славомір Новак був однією з найяскравіших зірок, не вірять у його провину. Одразу після затримання вони почали стверджувати, що справа може мати політичні причини — як у Польщі, так і за її межами.

І це зрозуміло. Адже "золотий хлопець" "Громадянської платформи" (як його нерідко називають) був політичним вихованцем Дональда Туска, і багато хто вважав його можливим наступником.

Він старанно підіймався службовими сходами разом зі своїм покровителем. Втім, після першого гучного скандалу, пов’язаного зі звинуваченнями у поданні п’яти неправдивих фінансових звітів (так звана "годинникова афера", за яку йому загрожувало до трьох років ув’язнення), та запрошення працювати в Україну Новак випав із польської політики.

Після цього час від часу Славомір Новак писав у Twitter коментарі про дії політичної партії Ярослава Качинського "Право і справедливість", проте стверджував, що не повернеться більше у політику.

Втім, це було не зовсім правдою. Так, у 2020 році Новак взяв участь у кампанії кандидатки у президенти від "Платформи" Малгожати Кідави-Блонської. А після заміни останньої допомагав у кампанії Рафала Тшасковського.

Це посприяло тому, що одним із перших політиків від "ГП", який заступився за нього після інформації про його арешт Центральним антикорупційним бюро (ЦАБ), був співробітник мера Варшави Славомір Нітрас.

"Я не маю жодної довіри до ЦАБ і прокуратури. Сьогодні вони служать для переслідування політичних опонентів та є сліпими до будь-яких сигналів щодо зловживання з боку функціонерів влади і правлячої партії", — написав Нітрас у своєму Twitter.

Ще більш різко прокоментував ситуацію колишній міністр внутрішніх справ та депутат від "ГП" Бартоломій Сенкевич. Він заявив, що політики від "ПіС" ще у квітні 2020 року поширювали чутки про Новака. І що все це схоже на спробу відвернути увагу від їхніх проблем. Зокрема, в контексті придбання респіраторів та масок.

А на початку квітня цього року за Славоміра Новака заступився Дональд Туск.

Будучи гостем програми "Факти після фактів" на TVN24, колишній прем’єр-міністр Польщі, а нині голова "Європейської народної партії", заявив, що "є сигнали, що прокуратуру використовують у політичних цілях, і однією з жертв є Славомір Новак".

Винен Туск?

Польські слідчі зі свого боку стверджують, що рішення Окружного суду Варшави може мати фатальні наслідки для розслідування.

Так, деякі з них вважають, що рішення суду дозволяє Новаку перешкоджати розслідуванню і сховатися, оскільки суд не забрав у нього український паспорт, через що надзвичайно високим є ризик втечі за межі країни. Також, на їхню думку, звільнення з-під арешту дозволить Новаку впливати на інших свідків та підозрюваних.

Деякі представники ЗМІ та політики із "Солідарної Польщі" стверджують, що рішення суду про звільнення Новака з-під варти пов’язане з нещодавнім коментарем Дональда Туска, де Новака було названо політв’язнем.

Один із них — генеральний прокурор і міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро. "Ми маємо справу тільки з політв’язнями: принаймні, так говорять Дональд Туск і його колеги по партії. Ми маємо справу з огидною корупцією у великих масштабах", — заявив Зьобро, додавши, що Новак був близьким соратником Туска.

Зьобро зазначив, що "виникає питання про часовий і причинно-наслідковий зв’язок між агресивними заявами Дональда Туска, який явно хотів чинити тиск на суд, висловлюючи ці слова безпосередньо перед винесенням наступного рішення". "Виникає також питання про рушійну силу цих заяв", — сказав генпрокурор.

Через два дні після судового рішення в Національній прокуратурі відбувся брифінг Зьобро щодо розслідування справи Новака.

"Це рішення суду — звільнення головного підозрюваного, який звинувачується не тільки в отриманні багатьох хабарів, а й в організації всієї процедури та управлінні організованою злочинною групою, а також впливає на правильність провадження, проведеного українською прокуратурою, внаслідок чого підозрюваний може вплинути на хід судового розгляду, в тому числі на показання свідків або пояснення підозрюваних, оскільки це в його очевидних інтересах", — заявив Зьобро.

Опозиція, натомість не приховувала радощів від звільнення Новака.

Так, голова парламентського клубу "Громадянської коаліції" Цезарій Томчик заявив, що рішення Окружного суду Варшави — це "гігантська поразка прокуратури".

Хай там як, у подіях, пов’язаних зі звільненням з-під варти Славоміра Новака, не можна не помітити політичного підтексту.

Адже Новак є особою, тісно пов’язаною з колишнім прем’єром Польщі Дональдом Туском, який вже багато років грає роль "червоної ганчірки" для чинної влади.

Навіть у рішенні Окружного суду провладні політики вбачають "вуха" Туска і обіцяють завершити справу до кінця. А тому найближчим часом, вочевидь, можна буде спостерігати ще багато гучних скандалів навколо справи Новака, яка радше перетворюватиметься на з’ясування стосунків між політичними таборами, ніж на конструктивний пошук істини.

Автор: Станіслав Желіховський,

кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка