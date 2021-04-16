Євро-2020: чи потраплять українці на футбол під час пандемії

Відкриття кордонів для подорожей після нинішнього спалаху пандемії COVID-19 матиме ще один вимір – спортивний.

Чемпіонат Європи з футболу-2020 стартує менше ніж за два місяці. Саме так, ніякої помилки – Євро-2020 проходитиме у 2021 році. Причина – пандемія коронавірусу. Рік тому Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішила перенести турнір, адже проводити його в умовах повного локдауну в Європі було неможливо.

На турнірі гратиме і національна збірна України, але українські вболівальники навряд чи матимуть змогу масово потрапити на матчі. Втім, не все ще втрачено – матчі не проходитимуть без українських глядачів.

Чи будуть привілеї для власників квитків, як діятиме пропуск через кордони для українців і які шанси потрапити на стадіон – далі у цій статті, а також у відеоблозі на нашому YouTube-каналі.

Ідея без втілення

Євро-2020 мав відбутися у 60-ту річницю існування турніру, і вісім років тому для нього вигадали незвичний та ефектний, як тоді здавалося, формат – зіграти матчі у 12 містах по всьому європейському континенту, від Дубліна і Глазго до Санкт-Петербурга і Баку. Тоді навіть неможливо було уявити, яким кошмаром стане цей формат для організаторів через пандемію.

Навесні 2020-го УЄФА ухвалює безпрецедентне рішення про перенесення турніру. Футбольні чиновники дуже розраховували, що за цей час ситуація кардинально покращиться, в тому числі завдяки вакцинації.

На жаль, рік потому все не настільки оптимістично – вакцинація йде не так швидко і рівномірно, як очікувалося, європейські країни переважно продовжують жити в жорсткому локдауні, з’явилися нові штами вірусу, а з ними й друга та третя хвилі захворювань.

Протягом місяців в УЄФА розглядали різні сценарії, в тому числі провести турнір в одній країні – Німеччині чи Великій Британії, де є стадіони та інфраструктура. Зрештою ухвалили рішення поки не відмовлятися від початкового формату з 12 містами.

Проте існує ймовірність, що одне або кілька міст все ж таки втратять право провести Євро-2020.

Від початку цього року УЄФА веде переговори з урядами країн, де мають пройти матчі, і вимагає надати гарантії, що стадіони будуть заповнені щонайменше на 25%. Без глядачів турнір нікому не потрібен.

Переговори досі тривають, і не всі міста готові надати гарантії, а це значить, що їх можуть виключити зі списку. Серед проблемних міст – Більбао, Дублін та… Мюнхен. Так, Німеччина, яка могла б провести турнір самотужки, може взагалі випасти з його проведення. Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер навіть заявив, що сама вимога будь-яких гарантій в той час, коли ситуація змінюється дуже швидко, просто абсурдна.

До останнього під питанням також був Рим, де має відбутися відкриття турніру. Італія була осередком пандемії минулого року і не квапиться з відкриттям для масових заходів. Та в середу ввечері уряд Маріо Драгі дав гарантію на 25% заповнюваності стадіону.

Водночас Будапешт збирається пускати 100% глядачів, але з суворими правилами проходу на стадіон. Баку та Санкт-Петербург підтвердили відкриття трибун на 50%, Амстердам, Бухарест, Копенгаген та Глазго відкриють трибуни на 25-33% і допускають збільшення цієї цифри у разі сприятливої епідемічної ситуації.

Лондон підтвердив мінімальну вимогу щодо 25% для трьох групових матчів та матчу 1/8 фіналу і сподівається підтвердити більшу пропускну здатність на початку червня для півфіналів та фіналу.

У проблемних країн є дедлайн – до 16 квітня. Після цього УЄФА може почати вносити зміни до списку господарів турніру. 19 квітня відбудеться засідання виконкому УЄФА, на якому остаточно оголосять список міст, правила для вболівальників та решту деталей щодо проведення Євро-2020.

Чи пустять українців на стадіони?

На Євро-2020 чекають і українські фанати.

Наша збірна точно поїде на турнір, але чи потраплять туди українські вболівальники?

Україна зіграє на турнірі щонайменше три матчі групового етапу – 13 червня в Амстердамі і 17 червня та 21 червня в Бухаресті. У разі виходу в плей-офф залежно від місця в групі доведеться грати в Будапешті, Бухаресті, Лондоні або Глазго.

Перші два міста розташовані на території ЄС, куди українцям в’їзд заборонений вже рік. І станом на сьогодні підстав для скасування цієї заборони, на жаль, немає.

Два інших – на території Великої Британії, яка не входить у Шенген і навіть у період членства в ЄС мала власні правила в'їзду. Лондон з березня послаблює коронавірусні обмеження і планує робити це надалі аж до червня. Наразі громадянам України дозволений в'їзд лише за нагальної потреби. Також потрібен негативний ПЛР-тест та 10-денний карантин своїм коштом. Ну і до всього необхідно оформлювати візу, між Україною та Британією безвізового режиму немає.

У будь-якому разі під час Євро-2020 діятимуть національні правила в’їзду відповідних країн.

УЄФА ніяк не впливатиме на ситуацію з перетином кордонів.

Українська асоціація футболу офіційно підтвердила, що вболівальники будуть зобов’язані дотримуватися всіх обмежень і вимог при перетині кордонів, включаючи карантинні заходи, що діятимуть на момент поїздки. У дев’яти країнах-господарях Євро-2020 не передбачається якихось преференцій для власників квитків.

Лише три країни планують послабити обмеження й вимоги при перетині кордонів: Росія (Санкт-Петербург), Азербайджан (Баку) та Угорщина (Будапешт). У цих країнах власники квитків можуть отримати дозвіл на в’їзд та звільнення від карантину в межах спеціальних процедур. Відповідно до сітки турніру, Україна теоретично може зіграти у Будапешті матч 1/8 фіналу, а також у Баку чи Санкт-Петербурзі в разі потрапляння до чвертьфіналу.

Важлива інформація для українських вболівальників: українцям, які зможуть потрапити на матчі до Бухареста, дозволять не йти на самоізоляцію, якщо вони нададуть нещодавно зроблений негативний тест на коронавірус і перебуватимуть у країні не більше трьох днів – тобто приїдуть саме на матч, а не з туристичною метою.

Квиткове питання

УЄФА ще торік, відразу після перенесення турніру, пропонувала повернути квитки та отримати назад кошти. Така можливість є і зараз, але час спливає.

На спеціальному порталі можна здати свої квитки до 22 квітня, кошти обіцяють повернути протягом 90 днів.

Крім того, УЄФА передбачає три випадки, за яких вболівальникам повернуть гроші за квитки вже під час турніру.

Це буде можливо, якщо влада держави, де проходить матч, накаже зменшити кількість людей на стадіоні, якщо матч відбудеться без глядачів і якщо матч взагалі скасують.

Якщо у вас є квиток на стадіон, куди в підсумку пустять менше глядачів, ніж продано квитків, ви автоматично стаєте учасником лотереї – УЄФА проведе її після 22 квітня. Тоді стане зрозуміло, чи зберігається за вами квиток, чи вам повернуть гроші.

Немає статистики, скільки квитків купили українці та скільки досі їх зберігають, сподіваючись поїхати на турнір. На попередній чемпіонат у 2016 році українці придбали понад 38 тисяч квитків.

Отже, потрапити на Євро-2020 українським вболівальникам буде непросто, але все ж можливо.

Не варто відкидати й варіант, що до початку турніру можуть оголосити про додаткові винятки для власників квитків на матчі, адже коронавірусні заходи змінюються ледь не щотижня. У будь-якому разі "синьо-жовті" точно зіграють на Євро-2020, тому вболіваємо за Україну разом!

Автор: Юрій Онищенко,

журналіст "Європейської правди"