Евро-2020: попадут ли украинцы на футбол во время пандемии

Открытие границ для путешествий при нынешней вспышке пандемии COVID-19 будет иметь еще одно измерение – спортивное.

Чемпионат Европы по футболу-2020 стартует менее чем через два месяца. Именно так, никакой ошибки – Евро-2020 пройдет в 2021 году. Причина – пандемия коронавируса. Год назад Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести турнир, ведь проводить его в условиях полного локдауна в Европе было невозможно.

На турнире будет играть и национальная сборная Украины, но украинские болельщики вряд ли смогут массово попасть на матчи. Впрочем, не все пропало – матчи не пройдут без украинских зрителей.

Будут ли привилегии для владельцев билетов, как будет действовать пропуск через границы для украинцев и каковы шансы попасть на стадион – далее в этой статье, а также в видеоблоге на нашем YouTube-канале.

Идея без воплощения

Евро-2020 должен был проходить в 60-ю годовщину существования турнира, и восемь лет назад для него придумали необычный и эффектный, как тогда казалось, формат – сыграть матчи в 12 городах по всему европейскому континенту, от Дублина и Глазго до Санкт-Петербурга и Баку. Тогда даже невозможно было представить, каким кошмаром станет этот формат для организаторов из-за пандемии.

Весной 2020-го УЕФА принял беспрецедентное решение о переносе турнира. Футбольные чиновники очень рассчитывали, что за это время ситуация кардинально улучшится, в том числе благодаря вакцинации.

К сожалению, год спустя все не столь оптимистично – вакцинация идет не так быстро и равномерно, как ожидалось, европейские страны преимущественно продолжают жить в жестком локдауне, появились новые штаммы вируса, а с ними и вторая и третья волны заболеваний.

На протяжении месяцев в УЕФА рассматривали различные сценарии, в том числе провести турнир в одной стране – Германии или Великобритании, где есть стадионы и инфраструктура. Но в конце концов приняли решение пока не отказываться от первоначального формата с 12 городами.

Однако есть вероятность, что один или несколько городов все же потеряют право провести матчи Евро-2020.

С начала этого года УЕФА ведет переговоры с правительствами стран, где должны пройти матчи, и требует дать гарантии, что стадионы будут заполнены минимум на 25%. Без зрителей турнир никому не нужен.

Переговоры еще продолжаются, и не все города готовы дать такие гарантии, а это значит, что их могут исключить из списка. Среди проблемных городов – Бильбао, Дублин и... Мюнхен. Да, Германия, которая могла бы провести турнир самостоятельно, может вообще выпасть из него. Премьер-министр Баварии Маркус Зьодер даже заявил, что само требование гарантий в то время, когда ситуация очень быстро меняется, просто абсурдно.

До последнего под вопросом также был Рим, где должно пройти открытие турнира. Италия была центром пандемии в прошлом году и не торопится с открытием для массовых мероприятий. Но в среду вечером правительство Марио Драги дало гарантию на 25% заполняемости стадиона.

В то же время Будапешт собирается пускать 100% зрителей, но со строгими правилами прохода на стадион. Баку и Санкт-Петербург подтвердили открытие трибун на 50%, Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Глазго откроют трибуны на 25-33% и допускают увеличение этой цифры в случае благоприятной эпидемической ситуации.

Лондон подтвердил минимальное требование о 25% для трех групповых матчей и матча 1/8 финала и надеется подтвердить большую пропускную способность в начале июня для полуфиналов и финала.

У проблемных стран есть дедлайн – до 16 апреля. После этого УЕФА может начать вносить изменения в список хозяев турнира. 19 апреля состоится заседание исполкома УЕФА, на котором окончательно объявят список городов, правила для болельщиков и остальные детали проведения Евро-2020.

Пустят ли украинцев на стадионы?

Евро-2020 ждут и украинские фанаты.

Наша сборная точно поедет на турнир, но попадут ли туда украинские болельщики?

Украина сыграет на турнире минимум три матча группового этапа – 13 июня в Амстердаме и 17 июня и 21 июня в Бухаресте. В случае выхода в плей-офф в зависимости от места в группе придется играть в Будапеште, Бухаресте, Лондоне или Глазго.

Первые два города расположены на территории ЕС, куда украинцем въезд запрещен уже год. И на сегодня оснований для отмены этого запрета, к сожалению, нет.

Два других – на территории Великобритании, которая не входит в Шенген и даже в период членства в ЕС имела собственные правила въезда. Лондон с марта ослабляет коронавирусные ограничения и планирует делать это и в дальнейшем, вплоть до июня. Сейчас гражданам Украины разрешен въезд только в случае острой необходимости. Также нужен отрицательный ПЦР-тест и 10-дневный карантин за свой счет. Ну и вдобавок необходимо оформлять визу, ведь между Украиной и Британией безвизового режима нет.

В любом случае во время Евро-2020 будут действовать национальные правила въезда соответствующих стран.

УЕФА никак не повлияет на ситуацию с пересечением границ.

Украинская ассоциация футбола официально подтвердила, что болельщики будут обязаны соблюдать все ограничения и требования при пересечении границ, включая карантинные меры, которые будут действовать на момент поездки. В девяти странах-хозяйках Евро-2020 не предвидится каких-либо преференций для владельцев билетов.

Лишь три страны планируют ослабить ограничения и требования при пересечении границ: Россия (Санкт-Петербург), Азербайджан (Баку) и Венгрия (Будапешт). В этих странах владельцы билетов могут получить разрешение на въезд и освобождение от карантина в рамках специальных процедур. Согласно сетке турнира, Украина теоретически может сыграть в Будапеште матч 1/8 финала, а также в Баку или Санкт-Петербурге в случае попадания в четвертьфинал.

Важная информация для болельщиков: украинцам, которые смогут попасть на матчи в Бухарест, позволят не идти на самоизоляцию, если они покажут недавно сделанный отрицательный тест на коронавирус и будут находиться в стране не более трех дней – то есть приедут именно на матч, а не с туристической целью.

Билетный вопрос

УЕФА еще в прошлом году, сразу после переноса турнира, предлагала вернуть билеты и получить назад деньги. Такая возможность есть и сейчас, но время уходит.

На специальном портале можно сдать свои билеты до 22 апреля, деньги обещают вернуть в течение 90 дней.

Кроме того, УЕФА предусматривает три случая, при которых болельщикам вернут деньги за билеты уже во время турнира.

Это будет возможно, если власти страны, где проходит матч, прикажут уменьшить количество людей на стадионе, если матч пройдет без зрителей и если матч вообще отменят.

Если у вас есть билет на стадион, куда в итоге пустят меньше зрителей, чем продано билетов, вы автоматически становитесь участником лотереи – УЕФА проведет ее после 22 апреля. Тогда станет ясно, сохранится ли за вами билет, или вам вернут деньги.

Нет статистики, сколько билетов купили украинцы и сколько еще их сохраняют, надеясь поехать на турнир. На предыдущий чемпионат в 2016 году украинцы приобрели более 38 тысяч билетов.

Так что попасть на Евро-2020 украинским болельщикам будет непросто, но все же возможно.

Не стоит отбрасывать и вариант, что до начала турнира могут объявить о дополнительных исключениях для владельцев билетов на матчи, ведь коронавирусные меры меняются чуть ли не каждую неделю. В любом случае "сине-желтые" точно сыграют на Евро-2020, поэтому будем болеть за Украину вместе!

Автор: Юрий Онищенко,

журналист "Европейской правды"