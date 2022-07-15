Проблеми Супермаріо: чому проукраїнський прем'єр Італії опинився за крок до відставки

Чинний прем'єр Італії став головним лобістом України під час переговорів про статус кандидата в Євросоюзі

Італію лихоманить.

За останні кілька діб звідти кілька разів надходили повідомлення про можливість відставки чинного прем'єра Маріо Драгі: йому хотіли оголосити недовіру, але не оголосили. Він сам подав у відставку, але її відхилили. І навіть зараз не зрозуміло, чи продовжить "Супермаріо" (як його часом називають в Італії) роботу на посаді очільника уряду.

Для нашої держави це не є доброю новиною.

Драгі став головним адвокатом України в уряді, та й загалом у Італії. Він зіграв ключову роль у наданні нам статусу кандидата у ЄС та продовжував підтримувати Київ попри російське лобі та інформаційні атаки.

Ця стаття пояснює, що відбувається та чи зможе друг України втримати владу в цій державі, що є третьою економікою Євросоюзу.

Необов'язкова відставка

Ввечері 14 липня прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі подав у відставку.

Драгі не є типовим італійським політиком. Він не очолює жодної партії, не вигравав вибори – і саме цим є цінним на посаді прем'єра. Маріо Драгі у минулому – голова Банку Італії; потім, у 2011-2019 роках, голова Європейського центробанку. Не є членом політичних партій, принаймні публічно.

Але у січні 2021 року його запросили стати прем'єр-міністром. Тоді у Італії розгорілася чергова політична та управлінська криза; виявилося, що чинні політики не можуть ефективно керувати італійською економікою, і виникла ідея про призначення технократичного прем'єра, яким Драгі і став.

То чого ж зараз він йде?

У своїй промові перед урядом він заявив, що з перших днів свого управління був готовий працювати з тим урядом та тією коаліцією, яка підтримувала би чіткий план дій – але, на жаль, таких в Італії більше не існує.

Винуватець розвалу більшості відомий, щодо цього в Італії немає дискусій. Це, після декількох спроб, вдалося зробити Джузеппе Конте – лідеру лівих популістів з партії "Рух 5 Зірок" та попереднику Драгі на посаді прем'єра, який критикував дії уряду, зривав голосування за його проєкти тощо, очолюючи при цьому коаліційну партію.

Парадокс: відставки Драгі як такої Конте не прагнув. Його метою був підрив урядової політики, а не звільнення прем'єра-технократа. Попри зрив голосування за урядові програми, парламент Італії підтримав вотум довіри уряду, тож Маріо Драгі мав усі повноваження продовжувати роботу.

Але виваженому ліберал-демократу Драгі увірвався терпець працювати в таких умовах.

Чому воюють "П'ять зірок"

Популістський "Рух 5 зірок" – головна партія парламенту Італії.

На парламентських виборах 2018 року ця партія коміка Беппе Грілло отримала підтримку виборців у 32% голосів. Однак, ставши першою партією в уряді, "зірки" не змогли ним ефективно врядувати, через що з 2018 року Італія пережила три урядові кризи.

Спершу вони призначили на посаду прем'єра вже згаданого Джузеппе Конте, на той момент позапартійного професора, але лояльного до партії. Він позиціонувався як технократ, але не мав досвіду врядування. Фактично він лишався керованим двома популістськими партіями, які сформували решту складу уряду – йдеться про вже згаданий лівий "Рух 5 Зірок" та праву "Лігу" на чолі з Маттео Сальвіні.

За рік коаліція розвалилася, "Лігу" замінила Демократична партія, а Конте знову став прем'єром від "5 зірок". Під час пандемії його популярність навіть зросла, але неефективність ідей щодо виходу з економічної кризи призвела до ще однієї відставки Конте у лютому 2021 року та привела у крісло прем’єра чи не найкращого і не найкомпетентнішого з італійських політиків останніх часів – Маріо Драгі.

А Джузеппе Конте, втративши посаду прем'єра, натомість "був обраний" очільником "Руху 5 зірок" – звісно, якщо можна вважати "обранням" та серйозним виборчим інструментом голосування на популістському сайті. Бо більш реально говорити про те, що на топ-позицію у цій нестандартній партії його призначив вже згаданий її засновник комік Беппе Грілло.

Відтоді Конте, керуючи партією, що становить основу парламентської більшості, не втрачав найменшої нагоди критикувати дії Драгі.

З початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну його та урядова політика розійшлися ще більше. Конте вчепився за декрет про надання зброї Україні – він не хотів, щоби депутати з "5 зірок" за нього голосувати. Хоча зрештою все ж дав на це згоду.

Конфлікти були не лише стосовно України.

Так, він вчепився за сміттєвий завод, який не хотів будувати в Римі, дбаючи про екологію. Але сміття – це одна з найбільших проблем столиці. Нині екологія міста страждає від його накопичення і невивезення, що перетворило місто на суцільне звалище, а не від ще не існуючого сміттєспалювального заводу, який мав би цю проблему вирішити.

Постійні суперечки у лавах "Руху 5 зірок" та стрімке падіння їхніх рейтингів на цьому фоні призвели до того, що інший неформальний лідер та міністр закордонних справ у діючому уряді Луїджі Ді Майо вийшов з партії та забрав із собою майже 60 депутатів. Ді Майо залишився в уряді й у парламенті, але вже як представник нової окремої групи.

Таке рішення вкотре обвалило рейтинг популістів, і Конте планував підняти його до наступних виборів, призначених на осінь 2023 року, постійно критикуючи Драгі.

Звільнення по-італійськи

Нова така нагода збіглася з голосуванням за пакет фінансової допомоги робітникам, бізнесами та родинам, які постраждали від наслідків пандемії. Ліві популісти виступили проти і навіть змусили Драгі завчасно поїхати з саміту НАТО у Мадриді...

У підсумку від рутинного голосування за фінансовий проєкт парламент перейшов до голосування за довіру чи недовіру урядові Драгі.

Криза досягла апогею 14 липня. "Рух 5 зірок" проголосував за довіру урядові, але не проголосував за фінансовий пакет. Голосів на останній все одно вистачило – їх вдалося назбирати без вірних Конте депутатів, але прем'єра це обурило. Драгі відповів, що так коаліція не працює, що коаліційна партія не може зривати ключовий урядовий закон, якщо довіряє урядові. А тому – оголосив про відставку.

Що стало несподіванкою для Джузеппе Конте, який зовсім не прагнув звільняти прем'єра.

Чому ж, постійно критикуючи Драгі, популісти хотіли зберегти його на посаді? Бо розвалити уряд саме зараз і вийти на вибори з рейтингом у 9% – це політичне самогубство, тому у плани Конте входило продовжувати кампанію критики Драгі до чергових виборів восени 2023 року.

Аж тут у гру вступив президент Італії Серджо Маттарелла. Він оголосив, що не приймає відставки Драгі, і запропонував парламенту знайти вихід із політичної кризи.

То чи врятоване прем'єрство Драгі? Ні, не факт.

Наступні п’ять днів будуть вирішальними для Італії.

За ухваленим рішенням, Драгі залишається у кріслі прем’єра до 19 липня, а за цей час політичні партії повинні вирішити між собою, як діяти далі. По-перше, треба зрозуміти, що робити з нападками на прем'єра-технократа, який потрібен самій Італії, та з (не)підтримкою його ініціатив. По-друге, у парламенті є як противники дострокових виборів, так і їхні прибічники.

Лідерка правої партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні, яка зараз має найвищий рейтинг у країні, буде домагатися дострокових виборів, про що вже офіційно заявила у своєму Твіттері. Маттео Сальвіні, лідер правої популістичної партії "Ліга", теж обмовився про дострокові вибори, хоча є також протилежна позиція інших депутатів "Ліги".

Тих, хто виступає проти перевиборів, наразі більше, але теж є нюанси.

Наприклад, "Демократична партія", яка найбільше підтримує Україну та політику Драгі (і яка створила останню коаліцію з "5 зірками"), буде намагатися втримати його у кріслі і готова лишатися у більшості. А от виходець із Демпартії Маттео Ренці, нині лідер "Італія Віва", заявляє, що буде боротися за Драгі, але він не бачить союзу з популістами...

І водночас ніхто не хоче брати на себе керівництво країною у найскладніший для Європи та Італії час. Це не перебільшення: війна Росії в Україні, підвищення цін на газ, електроенергію та продукти харчування, новий спалах коронавірусу та потреба вакцинації вразливих категорій населення вже четвертою дозою восени – це непростий мікс викликів.

Між тим є шанс, що ця криза не просто збереже Драгі, а й поставить хрест на політичній кар’єрі Джузеппе Конте.

І це, якщо станеться, буде доброю звісткою для України.

Крістіан Рокка, головний редактор видання розслідувальної журналістики Linkiesta, назвав політику Конте "російськими гірками".

Річ у тім, що в Італії є думка про російський слід у поведінці Конте. Прибічники цієї версії відслідковують це ще від скандалу з російським гуманітарним конвоєм в Бергамо під час найгострішої фази пандемії коронавірусу. Критики експрем'єра кажуть, що, мовляв, відтоді у росіян міг з'явитися компромат на тодішнього прем’єра, тобто Конте (дещо детальніше про це – в статті "Як російська агресія змінила політику Італії").

Побічним доказом цього вони називають те, що після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Конте транслював меседжі російської пропаганди: і про надання зброї Україні, і про її статус кандидата в ЄС. Його депутати навіть виходили із зали, коли на прямому зв’язку був президент України Володимир Зеленський.

Але для України все ж головним питанням є доля не Джузеппе Конте, а Маріо Драгі.

У разі його відставки Київ втратить свого найбільшого союзника у "старій Європі". І це не перебільшення. Роль Драгі у тому, що Україна отримала статус кандидата в ЄС, є ключовою. Жоден інший західноєвропейський політик не боровся за європейське майбутнє України так завзято й так ефективно, як це робив Маріо Драгі. А тому його збереження на посаді глави уряду Італії ще на рік було би для нас однозначно найкращим виходом з нової італійської кризи.

Автор: Ярина Груша-Поссамай,

з Італії, для "Європейської правди"