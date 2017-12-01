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Білий дім хотів публічно осоромити Тіллерсона чутками про відставку - ЗМІ

П'ятниця, 01 грудня 2017, 14:26
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Мета чуток про те, що Білий дім має попередній план заміни державного секретаря Рекса Тіллерсона, полягала в тому, щоб виразити глибоке невдоволення президента США Дональда Трампа та публічно осоромити державного секретаря США.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, яке безпосередньо знає, що саме задумали у Білому домі.

Сподівання Білого дому, за словами джерела, полягали в тому, щоб випустити чутки про план заміни Тіллерсона, а потім "дочекатися, щоб він сам пішов".

За даними ще одного джерела, звістка про те, що Білий дім серйозно розглядає можливість заміни Тіллерсона на директора ЦРУ Майка Помпео з'явилася у зв'язку з тим, що Трамп залишається глибоко розчарованим своїм державним секретарем.

Джерело повідомило, що цей план не просто розглядається на рівні персоналу, але самим Трампом.

Спроба публічного приниження є лише найостаннішим таким прикладом, що надійшов з Білого дому Трампа, де президент США неодноразово публічно підкошує свого державного секретаря і публічно зневажає свого генерального прокурора.

Його публічна реакція на повідомлення у четвер показала відсутність бажання пожаліти свого держсекретаря - який все ще не заперечив, що приватно назвав Трампа "придурком".

Час відставки Тіллерсона залишається невизначеним, але кілька чиновників заявили, що зміни можуть статися наприкінці року або на початку наступного.

Нагадаємо, видання The New York Times раніше повідомило, що Білий дім розробив план щодо відставки держсекретаря Рекса Тіллерсона і заміни його директором ЦРУ Майком Помпео.

За даними джерел, Тіллерсон залишить посаду за кілька тижнів.

Після цього президент США Дональд Трамп уникнув відповіді на питання про можливу відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

"Він тут. Рекс тут" - сказав Трамп у відповідь на питання, чи хоче він і далі працювати з Тіллерсоном на посаді держсекретаря.

У Білому домі згодом заявили, що Рекс Тіллерсон лишається головою Державного департаменту США.

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