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Белый дом хотел публично опозорить Тиллерсона слухами об отставке - СМИ

Пятница, 01 декабря 2017, 14:26
Версия для печати Комментарии

Цель слухов о том, что Белый дом имеет предварительный план замены государственного секретаря Рекса Тиллерсона, заключалась в том, чтобы выразить глубокое недовольство президента США Дональда Трампа и публично опозорить государственного секретаря США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, непосредственно знает, что именно задумали в Белом доме.

Ожидания Белого дома, по словам источника, заключались в том, чтобы выпустить слухи о плане замены Тиллерсона, а затем "дождаться, чтобы он сам ушел".

По данным еще одного источника, известие о том, что Белый дом всерьез рассматривает возможность замены Тиллерсона на директора ЦРУ Майка Помпео появилась в связи с тем, что Трамп остается глубоко разочарованным своим государственным секретарем.

Источник сообщил, что этот план не просто рассматривается на уровне персонала, но самым Трампом.

Попытка публичного унижения является лишь последним таким примером, что поступил из Белого дома Трампа, где президент США неоднократно публично подкашивает своего государственного секретаря и публично презирает своего генерального прокурора.

Его публичная реакция на сообщение в четверг показала отсутствие желания пожалеть своего госсекретаря - который все еще не возразил, что приватно назвал Трампа "придурком".

Время отставки Тиллерсона остается неопределенным, но несколько чиновников заявили, что изменения могут произойти в конце года или в начале следующего.

Напомним, издание The New York Times ранее сообщило, что Белый дом разработал план отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона и замены его директором ЦРУ Майком Помпео.

По данным источников, Тиллерсон покинет пост через несколько недель.

После этого президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможной отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Он здесь. Рекс здесь", - сказал Трамп в ответ на вопрос, хочет ли он и дальше работать с Тиллерсоном в должности госсекретаря.

В Белом доме позже заявили, что Рекс Тиллерсон остается главой Государственного департамента США.

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