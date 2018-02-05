Посол ЄС: Україна не повернеться до автократії, це неможливо

Понеділок, 05 лютого 2018, 19:20

Посол Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі не має сумніву, що Україна залишиться на шляху демократії.

Про це він заявив у виступі на неформальній "вечірці єврооптимістів", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я вірю у вашу країну. І це не тому що я наївний чи я не розумію вашої країни, як дехто вважає", - зауважив він.

"Я вірю в Україну через те, що ви маєте дуже яскраве громадянське суспільство. З таким суспільством ви не зможете повернутися до автократії. Це просто неможливо", - пояснив посол.

Мінгарелі також окремо наголосив, що Україна суттєво змінилася за останні 4 роки і він вважає, що українське суспільство часом недооцінює ці зміни.

"Те, що я наївний, правда, і те, що я не до кінця розумію вашу країну також правда. – напівжартома додав він. – Але я маю досвід інших країн, який дозволяє мені так стверджувати"