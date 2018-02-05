Посол ЕС: Украина не вернется к автократии, это невозможно

Понедельник, 05 февраля 2018, 19:20

Посол Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли не сомневается, что Украина останется на пути демократии.

Об этом он заявил в выступлении на неформальной "вечеринке еврооптимистов", сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я верю в вашу страну. И это не потому что я наивен или я не понимаю вашей страны, как некоторые считают", - отметил он.

"Я верю в Украину из-за того, что вы очень яркое гражданское общество. С таким обществом вы не сможете вернуться к автократии. Это просто невозможно", - пояснил посол.

Мингарели также отдельно подчеркнул, что Украина существенно изменилась за последние 4 года и он считает, что украинское общество порой недооценивает эти изменения.

"То, что я наивен, правда, и то, что я не до конца понимаю вашу страну тоже правда. - полушутя добавил он. - Но я имею опыт других стран, который позволяет мне так утверждать".