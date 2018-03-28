В МЕРТ розповіли про умови ЗВТ із Ізраїлем

Середа, 28 березня 2018, 12:41

Єдиним винятком серед нехарчових товарів у режимі вільної торгівлі з Ізраїлем буде ювелірна продукція.

Про це "Європейській правді" розповіла заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська.

"Наші попередні оцінки – від лібералізації торгівлі з Ізраїлем в першу чергу виграють ті галузі, чиї товари вже представлені на цьому ринку. Втім, перспективи є у всіх – за непродовольчими товарами маємо лише один виняток – це ювелірна продукція", - розповіла вона.

"Із продовольчої продукції маємо декілька виключень, а також на низку товарних груп, зокрема: окремі види молочної продукції, олія, пшениця - встановлено безмитні квоти. Загалом, десь по 60% товарних груп обнуління мит відбувається з початку дії ЗВТ, по решті – існують перехідні періоди на рівні 3, 5 та 7 років від старту угоди",- додала Наталія Микольська.

Нагадаємо, у МЕРТ раніше повідомили, що Україна та Ізраїль завершили переговори про укладення Угоди про вільну торгівлю.

"Угода про вільну торгівлю з Ізраїлем буде сприяти розвитку промисловості та переробного виробництва в Україні завдяки співпраці та кооперації українських та ізраїльських підприємств, відзначив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

У 2017 році українські підприємства експортували до Ізраїлю товарів і послуг на $781,2 млн, що на 19,1% більше за 2016 рік.