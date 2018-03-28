В МЭРТ рассказали об условиях ЗСТ с Израилем

Среда, 28 марта 2018, 12:41

Единственным исключением среди непищевых товаров в режиме свободной торговли с Израилем будет ювелирная продукция.

Об этом "Европейской правде" рассказала заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"Наши предварительные оценки - от либерализации торговли с Израилем в первую очередь выиграют те отрасли, чьи товары уже представлены на этом рынке. Впрочем, перспективы есть у всех - по непродовольственным товарам есть только одно исключение, это ювелирная продукция", - рассказала она.

"Из продовольственной продукции есть несколько исключений, а также на ряд товарных групп, в частности: отдельные виды молочной продукции, растительное масло, пшеницу - установлены беспошлинные квоты. В целом где-то по 60% товарных групп обнуление пошлин происходит с начала действия ЗСТ, по остальным - существуют переходные периоды на уровне 3, 5 и 7 лет от старта соглашения", - добавила Микольская.

Напомним, в МЭРТ ранее сообщили, что Украина и Израиль завершили переговоры о заключении Соглашения о свободной торговле.

"Соглашение о свободной торговле с Израилем будет способствовать развитию промышленности и перерабатывающего производства в Украине благодаря сотрудничеству и кооперации украинских и израильских предприятий, отметил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

В 2017 году украинские предприятия экспортировали в Израиль товаров и услуг на $781,2 млн, что на 19,1% больше, чем в 2016 году.