Держдеп США назвав неправдивою інформацію про заборону контактів з Польщею

Середа, 07 березня 2018, 09:54

Державний департамент США стверджує, що інформація про запровадження у Білому домі заборони на двосторонні контакти з Польщею через закон про Інститут національної пам'яті є неправдивою.

Про це під час брифінгу заявила речниця Держдепу Хезер Науерт, повідомляє Onet.pl.

"Інформація про припинення співпраці стосовно безпеки або діалогу на високому рівні є просто неправдивою. Польща є нашим близьким союзником в рамках НАТО, нічого не змінилося. Однак це не означає, що ми згодні з ухваленим законом, і ми це чітко дали зрозуміти", - сказала вона.

За словами Науерт, розмови між Вашингтоном і Варшавою продовжуються.

У відповідь на питання про можливу зустріч президентів Польщі і США в рамках липневого саміту НАТО речниця Держдепу відповіла, що "до того часу ще багато чого може статися".

"Але ми не відмовимося від зобов’язань щодо безпеки Польщі", - наголосила Науерт.

Нагадаємо, раніше польське видання Onet повідомило, що США ввели обмежувальні заходи проти польської влади через закон про Інститут національної пам’яті, через який Польща має суперечку з кількома державами, в тому числі з Ізраїлем та Україною.

Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні Onet, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький не зможуть відвідати Білий дім і зустрітися з Дональдом Трампом та іншими американськими високопосадовцями, поки до закону не будуть внесені зміни.

В польському уряді заперечили інформацію про те, що США ввели обмежувальні заходи проти Варшави через закон про Інститут національної пам’яті.