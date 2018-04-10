Меркель: сталого миру на Донбасі, на жаль, досі немає

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила жаль з приводу того, що на Донбасі досі не панує сталий мир.
Про це вона заявила у вівторок на спільній з президентом Петром Порошенком прес-конференції в Берліні.
Меркель повідомила, що обговорила з Порошенком мінський процес.
"На жаль, досі немає сталого миру. Але ми обговорили досягнення, які вже вдалося реалізувати. Розуміємо, що потрібно далі співпрацювати заради становлення сталого миру", - зазначила німецька канцлерка.
Вона повідомила, що обговорила реалізацію мінських угод з президентом РФ Володимиром Путіним, але не навела більше деталей.
Меркель запевнила, що разом з Францією Німеччина і надалі працюватиме над вирішенням конфлікту на Донбасі.
Нагадаємо, Меркель перед зустріччю з Порошенком провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, обговоривши ситуацію в Україні.