Меркель: сталого миру на Донбасі, на жаль, досі немає

Вівторок, 10 квітня 2018, 13:14

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила жаль з приводу того, що на Донбасі досі не панує сталий мир.

Про це вона заявила у вівторок на спільній з президентом Петром Порошенком прес-конференції в Берліні.

Меркель повідомила, що обговорила з Порошенком мінський процес.

"На жаль, досі немає сталого миру. Але ми обговорили досягнення, які вже вдалося реалізувати. Розуміємо, що потрібно далі співпрацювати заради становлення сталого миру", - зазначила німецька канцлерка.

Вона повідомила, що обговорила реалізацію мінських угод з президентом РФ Володимиром Путіним, але не навела більше деталей.

Меркель запевнила, що разом з Францією Німеччина і надалі працюватиме над вирішенням конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, Меркель перед зустріччю з Порошенком провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, обговоривши ситуацію в Україні.