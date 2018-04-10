Меркель: устойчивого мира на Донбассе, к сожалению, пока нет

Вторник, 10 апреля 2018, 13:14

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по поводу того, что на Донбассе до сих пор пока нету прочного мира.

Об этом она заявила во вторник на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции в Берлине.

Меркель сообщила, что обсудила с Порошенко минский процесс.

"К сожалению, пока нет устойчивого мира. Но мы обсудили достижения, которые уже удалось реализовать. Понимаем, что нужно дальше сотрудничать ради становления устойчивого мира", - отметила немецкий канцлер.

Она сообщила, что обсудила реализацию минских соглашений с президентом РФ Владимиром Путиным, но не привела больше деталей.

Меркель заверила, что вместе с Францией Германия и в дальнейшем будет работать над решением конфликта на Донбассе.

Напомним, Меркель перед встречей с Порошенко провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудив ситуацию в Украине.