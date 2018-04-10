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Меркель: устойчивого мира на Донбассе, к сожалению, пока нет

Вторник, 10 апреля 2018, 13:14
Версия для печати Комментарии

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по поводу того, что на Донбассе до сих пор пока нету прочного мира.

Об этом она заявила во вторник на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции в Берлине.

Меркель сообщила, что обсудила с Порошенко минский процесс.

"К сожалению, пока нет устойчивого мира. Но мы обсудили достижения, которые уже удалось реализовать. Понимаем, что нужно дальше сотрудничать ради становления устойчивого мира", - отметила немецкий канцлер.

Она сообщила, что обсудила реализацию минских соглашений с президентом РФ Владимиром Путиным, но не привела больше деталей.

Меркель заверила, что вместе с Францией Германия и в дальнейшем будет работать над решением конфликта на Донбассе.

Напомним, Меркель перед встречей с Порошенко провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудив ситуацию в Украине.

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