Україна очікує від НАТО підтвердження статусу країни-аспіранта на саміті в липні

Середа, 18 квітня 2018, 18:43

Україна розраховує, що на липневому саміті НАТО глави країн-членів альянсу підтвердять її статус аспіранта.

Про це заявив голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми розраховуємо, що глави держав підтвердять за Україною статус аспіранта. Це визнання того, що ми на правильному шляху і хочемо стати членами альянсу... Також розраховуємо, що всі 29 членів НАТО ще раз підтвердять, що вони визнають суверенітет України", - сказав він.

Дипломат підкреслив: поки що не йдеться про набуття Україною членства в НАТО, однак Київ уже продемонстрував певні досягнення на цьому шляху.

При цьому він сподівається на консолідовану позицію Угорщини щодо українського питання.

"Угорщина лікує наших солдатів і бере участь у спільних навчаннях. Вона розуміє, звідки можуть прийти танки на її територію. І це не Україна", - додав дипломат.

Зазначимо, у лютому Угорщина заблокувала вже друге міністерське засідання Україна-НАТО. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

Нагадаємо, у березні цього року на офіційному сайті альянсу в розділі, присвяченому розширенню НАТО, Україну внесли до списку чотирьох країн-партнерів, які задекларували своє прагнення (aspirations) до членства.

До цього в альянсі відмовлялися офіційно визнати прагнення України до набуття членства в НАТО.

Докладніше читайте у статті "Аспірант Альянсу: що означає та що змінює новий статус у відносинах Україна-НАТО".