Украина ожидает от НАТО подтверждения статуса страны-аспиранта на саммите в июле

Среда, 18 апреля 2018, 18:43

Украина рассчитывает, что на июльском саммите НАТО главы стран-членов альянса подтвердят ее статус аспиранта.

Об этом заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы рассчитываем, что главы государств подтвердят за Украиной статус аспиранта. Это признание того, что мы на правильном пути и хотим стать членами альянса... Также рассчитываем, что все 29 членов НАТО еще раз подтвердят, что они признают суверенитет Украины", - сказал он.

Дипломат подчеркнул: пока что речь не идет об обретении Украиной членства в НАТО, однако Киев уже продемонстрировал некоторые достижения на этом пути.

При этом он надеется на консолидированную позицию Венгрии относительно украинского вопроса.

"Венгрия лечит наших солдат и участвует в совместных учениях. Она понимает, откуда могут прийти танки на ее территорию. И это не Украина", - добавил дипломат.

Отметим, в феврале Венгрия заблокировала уже второе министерское заседание Украина-НАТО. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Киев, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Напомним, в марте этого года на официальном сайте альянса в разделе, посвященном расширению НАТО, Украину внесли в список четырех стран-партнеров, которые задекларировали свое стремление (aspirations) к вступлению.

До этого в альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО.

Подробнее читайте в статье "Аспирант Альянса: что означает и что меняет новый статус в отношениях Украина-НАТО".