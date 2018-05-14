У Єрусалимі на тлі протестів відкрили посольство США, перенесене з Тель-Авіва

У Єрусалимі офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва.

Про це повідомляє Haaretz.

"Сьогодні ми відкриваємо посольство США в Єрусалимі, Ізраїль", - заявив посол США в Ізраїлі Девід Фрідман.

У церемонії відкриття взяли участь делегація з Вашингтона на чолі з заступником держсекретаря США Джоном Салліваном та лідери Ізраїлю. До складу американської делегації ввійшли, зокрема, дочка і радник американського президента Іванка Трамп, а також її чоловік Джаред Кушнер. Табличку на посольстві відкрили Іванка Трамп та міністр фінансів Стівен Мнучін.

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Під час відкриття також транслювали відео звернення президента США Дональда Трампа, який назвав відкриття посольства довгоочікуваним кроком.

"США завжди будуть чудовим другом Ізраїлю та партнером у справі свободи та миру. Хай Бог благословить це посольство, може хай благословить всіх, хто служить тут, і хай Бог благословить Сполучені Штати Америки" - заявив Трамп.

Тим часом на адміністративному кордоні Сектора Газа не вщухають сутички через протести проти відкриття посольства США у Єрусалимі. У протестах беруть участь до 40 тисяч людей.

За останніми даними, в ході сутичок загинули вже більше 40 палестинців, понад 1600 людей отримали поранення, 772 з них – вогнепальні.

Протест відбувся і біля будівлі посольства США в Єрусалимі. Протестувальники кричали образи на адресу силовиків, через що ті вирішили розігнати акцію. Були затримані 10 людей.