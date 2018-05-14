В Иерусалиме на фоне протестов открыли посольство США, перенесенное из Тель-Авива

В Иерусалиме официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Об этом сообщает Haaretz.

"Сегодня мы открываем посольство США в Иерусалиме, Израиль", - заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман.

В церемонии открытия приняли участие делегация из Вашингтона во главе с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном и лидеры Израиля. В состав американской делегации вошли, в частности, дочь и советник американского президента Иванка Трамп, а также ее муж Джаред Кушнер. Табличку на посольстве открыли Иванка Трамп и министр финансов Стивен Мнучин.

фото AFP

Во время открытия также транслировали видео обращение президента США Дональда Трампа, который назвал открытие посольства долгожданным шагом.

"США всегда будут замечательным другом Израиля и партнером в деле свободы и мира. Пусть Бог благословит это посольство, да благословит всех, кто служит здесь, и пусть Бог благословит Соединенные Штаты Америки", - заявил Трамп.

Между тем на административной границе Сектора Газа не утихают столкновения из-за протестов против открытия посольства США в Иерусалиме. В протестах принимают участие до 40 тысяч человек.

По последним данным, в ходе столкновений погибли уже более 40 палестинцев, более 1600 человек получили ранения, 772 из них - огнестрельные.

Протест состоялся и у здания посольства США в Иерусалиме. Протестующие кричали оскорбления в адрес силовиков, из-за чего те решили разогнать акцию. Были задержаны 10 человек.