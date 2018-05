Протести через відкриття посольства США в Єрусалимі: загинули вже 37 палестинців

Під час акцій протесту проти відкриття посольства США в Єрусалимі на адміністративному кордоні Сектора Газа загинули вже 37 палестинців.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дані палестинського уряду.

"Кількість палестинців, що загинули в сутичках на кордоні Гази, зросла до 37", - йдеться у повідомленні.

