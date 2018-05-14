Протести через відкриття посольства США в Єрусалимі: загинули вже 37 палестинців

Під час акцій протесту проти відкриття посольства США в Єрусалимі на адміністративному кордоні Сектора Газа загинули вже 37 палестинців.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дані палестинського уряду.

"Кількість палестинців, що загинули в сутичках на кордоні Гази, зросла до 37", - йдеться у повідомленні.

#BREAKING Number of Palestinians killed in Gaza border clashes rises to 37: ministry — AFP news agency (@AFP) 14 травня 2018 р.

Крім того, сотні людей отримали поранення.

Як повідомлялося, тисячі людей зібралися біля кордону на знак протесту. Кілька сотень із них підійшли до огорожі, кидали каміння і намагалися прорватися, а ізраїльські військові відкривали вогонь з іншого боку.

Ізраїльські військові заявили, що "приблизно 10 000 бунтівників в даний час збираються уздовж кордону Гази, і ще тисячі збираються в наметах приблизно за півкілометра від огородження".

За їхніми словами, "солдати реагують засобами для розгону натовпу та вогнем і працюють відповідно до стандартних робочих процедур".

Нагадаємо, Сполучені Штати 14 травня відкриють посольство в Єрусалимівідповідно до рішення Дональда Трампа визнати місто столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.