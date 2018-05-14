Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Парламент Каталонії обрав Кіма Торру головою уряду

ЄС ввів санкції проти 5 осіб, відповідальних за російські "вибори" в Криму

Південь Франції накрив потужний снігопад: оголошено передостанній рівень небезпеки

США скасують санкції, якщо КНДР закриє ядерну програму – Помпео






Протести через відкриття посольства США в Єрусалимі: загинули вже 37 палестинців

Понеділок, 14 травня 2018, 15:56

Під час акцій протесту проти відкриття посольства США в Єрусалимі на адміністративному кордоні Сектора Газа загинули вже 37 палестинців.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дані палестинського уряду.

"Кількість палестинців, що загинули в сутичках на кордоні Гази, зросла до 37", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сотні людей отримали поранення.

Як повідомлялося, тисячі людей зібралися біля кордону на знак протесту. Кілька сотень із них підійшли до огорожі, кидали каміння і намагалися прорватися, а ізраїльські військові відкривали вогонь з іншого боку.

Ізраїльські військові заявили, що "приблизно 10 000 бунтівників в даний час збираються уздовж кордону Гази, і ще тисячі збираються в наметах приблизно за півкілометра від огородження".

За їхніми словами, "солдати реагують засобами для розгону натовпу та вогнем і працюють відповідно до стандартних робочих процедур".

Нагадаємо, Сполучені Штати 14 травня відкриють посольство в Єрусалимівідповідно до рішення Дональда Трампа визнати місто столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читайте також
Палестинці протестують проти відкриття посольства США в Єрусалимі: 16 загиблих
США відкривають посольство в Єрусалимі, приїде донька Трампа
Площу біля посольства США в Єрусалимі назвуть на честь Трампа
В Єрусалимі почали встановлювати дорожні знаки посольства США