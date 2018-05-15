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У НАТО хочуть прискорити встановлення гендерної рівності в Україні

Вівторок, 15 травня 2018, 11:12

У НАТО готові допомогти Україні у просуванні питання гендерної рівності - зокрема, і в силових структурах.

Про це заявила спеціальний представник генерального секретаря НАТО з питань "Жінки.Мир.Безпека" Клер Хатчинсон під час візиту до України, повідомляє прес-служба апарату Верховної ради.

"Хатчинсон запевнила, що Альянс готовий до активізації співпраці у питаннях щодо впровадження гендерної рівності, безпеки, оборони та проведення реформ", - йдеться у повідомленні.

Для НАТО надзвичайно важливо, аби українські демобілізовані військовослужбовці, як жінки, так і чоловіки, у повній мірі отримали якісну психологічну допомогу після перенесених на фронті травм, зазначила Хатчинсон.

"Ми готові об’єднати зусилля усіх міжнародних інституцій, що займаються  гендерною політикою в Україні, задля спільної роботи для допомоги у відновленні психологічного здоров’я тих, кого скалічила війна на Сході,  зокрема, жінок", - наголосила Клер Хатчинсон, передає прес-служба віце-прем'єр-міністра України.

Українські чиновники та представники неурядових організацій обговорили під час зустрічі з Хатчинсон стан виконання Резолюції Ради Безпеки ООН №1325 "Жінки, мир, безпека", урядових програм та стратегій у сфері гендерної рівності.

"Попри конфлікт на Сході, Україна зробила важливі кроки з виконання Резолюції 1325. Наразі ми працюємо над створенням гендерних контактних пунктів у  ключових силових міністерствах, і я була б дуже вдячна НАТО за допомогу у  подальшому просуванні гендерної рівності у секторі безпеки та оборони  України на основі найкращого досвіду країн Альянсу", – заявила віце-премֹ’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що тема гендерної рівності повинна звучати  на всіх рівнях співпраці України з Альянсом. За її словами, Україна  розраховує на позитивне рішення щодо призначення гендерного радника Альянсу в Представництві НАТО в Україні, який міг би стати координуючим ядром для обох сторін.

"На сьогодні дуже важливо, аби тема гендерної рівності була на порядку денному зустрічей усіх рівнів під егідою  Україна-НАТО, зокрема, на спільній робочій групі Україна-НАТО з питань  оборонної реформи, а також на рівні засідань Комісії Україна-НАТО", –  додала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Також віце-прем’єр-міністр повідомила про запуск пілотного проекту з  гендерної освіти у секторі безпеки та оборони. "Ми розпочали важливий проект у дев'яти військових та безпекових університетах України, що  спрямований на уніфікацію гендерної освіти у силовому секторі. Наразі експерти розробляють нову методологію, почали працювати над новими підручниками, складати навчальні плани та програми з урахуванням  гендерного компоненту. Ми будемо раді залучити НАТО до експертної допомоги в реалізації цього проекту", - наголосила Іванна  Климпуш-Цинцадзе.

На сьогодні у Збройних силах України проходять службу 24 897 жінок-військовослужбовців, проте з них на посадах офіцерів лише 3 068 жінок.

Як відомо, Україна приєдналась до Декларації про торгівлю та розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері.

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Україна-НАТО
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