Чех, затриманий в Києві через продаж "прослушки", наполягає: діяв у співпраці з НАТО

Колишній старший слідчий Управління з виявлення організованої злочинності поліції Чехії Людек Вокал, якого два тижні тому затримали в Україні, стверджує, що діяв у співпраці з НАТО.

Про це він заявив у інтерв'ю Аktualne.

Разом із Вокалом в Україні затримували і представника НАТО. Виданню Aktualne відоме ім’я затриманого представника НАТО, однак воно наводить лише ініціали – М.П. і повідомляє, що той є колишнім військовим чеської армії.

"Уся ця справа, яка дуже по мені вдарила, стосується лише М.П. зі структур НАТО, якого українська СБУ мала позбутися. Він діє як представник Північноатлантичного альянсу, і, отже, має, на відміну від мене - дипломатичний імунітет, так що його українці не могли втримати, як мене. Відповідно, його затримали, але невдовзі випустили на свободу", - заявив Вокал.

Вокал розповів, що співробітник НАТО контактував з ним і пропонував 10% за його послуги з незаконного продажу пристроїв, які можуть використовуватися для прослуховування.

"Я просто трейдер, я роблю бізнес, і в закулісні ігри я намагаюся надто не вникати. При цьому я прибув в Україну не як таємний продавець спеціального обладнання, а на запрошення людей з тутешньої місії НАТО, які мене запевнили, що запропонований контракт - у повній відповідності з тутешніми законами", - зазначив Вокал.

За його словами, замовники воліли розраховуватися готівкою, а на останній зустрічі йому на стіл висипали купу фальшивих доларів.

"Це була настільки аматорська підробка, що нагадувала дитячі розмальовки. Я вигукнув: "Та годі! Я цього не хочу! Не візьму від вас ні долара! Я кажу востаннє: я хочу від вас замовлення з рахунком-фактурою", - розповів Вокал.

У цей момент, зазначив він, в кімнату увірвався підрозділ СБУ "Альфа". Вокал каже, що частина обладнання вже була передана, однак без кодів для її використання.

Раніше представник Міноборони Чехії заявив, що Україна затримала цивільного експерта офісу зв'язку НАТО у Києві, направленого туди Міністерством оборони Чехії.