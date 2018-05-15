В НАТО хотят ускорить установление гендерного равенства в Украине

В НАТО готовы помочь Украине в продвижении вопрос гендерного равенства – в частности, и в силовых структурах.

Об этом заявила специальный представитель генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Клэр Хатчинсон во время визита в Украину, сообщает пресс-служба аппарата Верховной рады.

"Хатчинсон заверила, что Альянс готов к активизации сотрудничества в вопросах внедрения гендерного равенства, безопасности, обороны и проведения реформ", - говорится в сообщении.

Украинские чиновники и представители неправительственных организаций обсудили во время встречи с Хатчинсон состояние выполнения Резолюции Совета Безопасности ООН №1325 "Женщины, мир, безопасность", правительственных программ и стратегий в области гендерного равенства.

На сегодня в Вооруженных силах Украины проходят службу 24 897 женщин-военнослужащих, однако из них на должностях офицеров только 3068 женщин.

Как известно, Украина присоединилась к Декларации о торговле и расширении прав и возможностей женщин в экономической сфере.