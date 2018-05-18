У Сербії створили комісію з розслідування застосування НАТО снарядів зі збідненим ураном

Парламент Сербії затвердив пропозицію створити комісію для розслідування наслідків застосування силами НАТО снарядів зі збідненим ураном під час проведення операції в Югославії в середині 1990-х.

Про це повідомляє PTC.

Пропозицію підтримали 156 депутатів, як з провладних, так і з опозиційних партій. Жодного голосу "проти" або "утримався" не було, один депутат не голосував. Комісію очолить голова парламентського Комітету з питань охорони здоров'я Дарко Лакетіч.

Завдання комісії полягає в тому, щоб розглянути всі факти і обставини, пов'язані з наслідками бомбардування НАТО в 1999 році, а також їх вплив на навколишнє середовище, з особливим акцентом на наслідки використання ракет зі збідненим ураном.

Комісія зобов'язана інформувати парламент періодично кожні шість місяців про свою діяльність і має представити попередню доповідь про пропоновані заходи до кінця 2020 року.

Ідею про створення комісії на початку цього тижня озвучив сербський президент Александар Вучич під час відвідування Інституту онкології та радіології у Белграді.

Він вказав на збільшення онкологічних захворювань у країні, але зазначив, що не впевнений, чи можна буде довести зв'язок використання цих боєприпасів із хворобами, тому що докази "вже можуть бути в Ібарі, Дунаї або Чорному морі".

НАТО розпочало повітряні удари в Сербії 24 березня 1999 року після того, як президент Югославії Слободан Мілошевич відмовився підписати мирну угоду, щоб припинити наступ його збройних сил проти косовських албанців, які прагнули незалежності.