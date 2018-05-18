Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Венеціанська комісія візьме участь у розгляді закону про антикорупційний суд у ВР

В Італії популісти і праві узгодили програму: хочуть скасувати санкції проти РФ

Країни ЄС витратили 200 млрд євро на оборону - Євростат

Сергія Скрипаля виписали з лікарні






У Сербії створили комісію з розслідування застосування НАТО снарядів зі збідненим ураном

П'ятниця, 18 травня 2018, 18:47

Парламент Сербії затвердив пропозицію створити комісію для розслідування наслідків застосування силами НАТО снарядів зі збідненим ураном під час проведення операції в Югославії в середині 1990-х.

Про це повідомляє PTC.

Пропозицію підтримали 156 депутатів, як з провладних, так і з опозиційних партій. Жодного голосу "проти" або "утримався" не було, один депутат не голосував. Комісію очолить голова парламентського Комітету з питань охорони здоров'я Дарко Лакетіч.

Завдання комісії полягає в тому, щоб розглянути всі факти і обставини, пов'язані з наслідками бомбардування НАТО в 1999 році, а також їх вплив на навколишнє середовище, з особливим акцентом на наслідки використання ракет зі збідненим ураном.

Комісія зобов'язана інформувати парламент періодично кожні шість місяців про свою діяльність і має представити попередню доповідь про пропоновані заходи до кінця 2020 року.

Ідею про створення комісії на початку цього тижня озвучив сербський президент Александар Вучич під час відвідування Інституту онкології та радіології у Белграді.

Він вказав на збільшення онкологічних захворювань у країні, але зазначив, що не впевнений, чи можна буде довести зв'язок використання цих боєприпасів із хворобами, тому що докази "вже можуть бути в Ібарі, Дунаї або Чорному морі".

НАТО розпочало повітряні удари в Сербії 24 березня 1999 року після того, як президент Югославії Слободан Мілошевич відмовився підписати мирну угоду, щоб припинити наступ його збройних сил проти косовських албанців, які прагнули незалежності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія
powered by lun.ua
Читайте також
Вучич: Путін - друг Сербії, але він поважає наш шлях до ЄС
Сербія хоче розслідувати наслідки застосування НАТО снарядів зі збідненим ураном
Майже половина сербів готові проголосувати за вступ своєї країни до ЄС
Сербія протестує через використання символіки Косова в Брюсселі
Кремль не запросив президента Сербії на інавгурацію Путіна