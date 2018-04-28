Кремль не запросив президента Сербії на інавгурацію Путіна

Президент Сербії Александар Вучич не отримав запрошення на інавгурацію президента Росії Володимира Путіна, яка відбудеться у Москві 7 травня.

Про це повідомляє сербське видання Blic.

В офісі президента Сербії повідомили, що Вучич в день інавгурації Путіна здійснить офіційний візит до Анкари, де проведе зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

В адміністрації також стверджують, що поїздка до Туреччини була запланована кілька місяців тому і не коментують рішення Кремля не надсилати запрошення.

Однак, на думку видання, рішенням не запрошувати Вучича президент Росії показав йому, що не вважає сербського президента "своєю людиною".

Відзначається, що для цього є щонайменше дві причини. По-перше, тісний зв'язок Вучича з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Менш ніж за півтора місяці Вучич і Меркель бачилися двічі.

Друга причина - це неможливість домовитися з Белградом про дипломатичний статус російського гуманітарного центру в Ніші.

У той же час, запрошення на інавгурацію отримав президент Республіки Сербської Мілорад Додік, відомий своєю проросійською позицією.