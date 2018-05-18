В Сербии создали комиссию по расследованию применения НАТО снарядов с обедненным ураном

Парламент Сербии утвердил предложение создать комиссию для расследования последствий применения силами НАТО снарядов с обедненным ураном во время проведения операции в Югославии в середине 1990-х.

Об этом сообщает PTC.

Предложение поддержали 156 депутатов, как из провластных, так и из оппозиционных партий. Ни одного голоса "против" или "воздержался" не было, один депутат не голосовал. Комиссию возглавит председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Дарко Лакетич.

Задача комиссии заключается в том, чтобы рассмотреть все факты и обстоятельства, связанные с последствиями бомбардировки НАТО в 1999 году, а также их влияние на окружающую среду, с особым акцентом на последствия использования ракет с обедненным ураном.

Комиссия обязана информировать парламент периодически каждые шесть месяцев о своей деятельности и должна представить предварительный доклад до конца 2020 года.

Идею о создании комиссии в начале этой недели озвучил сербский президент Вучич во время посещения Института онкологии и радиологии в Белграде.

Он указал на увеличение онкологических заболеваний в стране, но отметил, что не уверен, можно будет доказать связь использования этих боеприпасов с болезнями, так как доказательства "уже могут быть в Ибаре, Дунае или Черном море".

НАТО начало воздушные удары в Сербии 24 марта 1999 после того, как президент Югославии Слободан Милошевич отказался подписать мирное соглашение, чтобы прекратить наступление его вооруженных сил против косовских албанцев, стремившихся к независимости.