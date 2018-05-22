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США розширили персональні санкції проти Ірану

Вівторок, 22 травня 2018, 18:14

Сполучені Штати запровадили санкції проти п'яти іранців, які, за їхніми даними, забезпечили повстанців-хуситів у Ємені порадами і озброєнням, яке потім використовувалось для ракетних ударів по містах і нафтовій інфраструктурі в Саудівській Аравії.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Зазначається, що п'ятірка, яка потрапила під санкції, - це Мехді Азарпішех, Мохаммед Джафарі, Махмуд Каземабад, Джавад Шир Амін та Саїд Мохаммед Терані. У Вашингтоні заявляють, що перші чотири особи працювали з хуситами через Революційні гвардії Ірану, а Терані допомагав фінансувати Революційний гвардії.

Напередодні державний секретар США Майк Помпео пригрозив запровадити найсильніші в історії санкції проти Ірану, якщо його уряд не змінить курс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном. Згодом США розширили персональні санкції проти Ірану, зокрема запровадивши санкції проти голови центробанку країни.

Президент Ірану Хасан Рухані пригрозив відновити збагачення урану у більших, ніж до цього, масштабах, якщо ядерна угода провалиться.

У 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій з боку країн-підписантів угоди.

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США Іран санкції
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