США розширили санкції проти Ірану

Сполучені Штати Америки розширили персональні санкції проти Ірану.

Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства фінансів США.

До списку санкцій внесено шість представників Корпусу вартових Ісламської революції, а також три компанії, що мають відношення до цієї військової організації.

Корпус вартових існує паралельно зі збройними силами Ірану. Функції та їх відповідальність стосовно інших видів збройних сил регулюється окремим законом. Корпус має у своїх лавах приблизно 125 тисяч особового складу, сухопутні, повітряні, та морські сили.

Також у підпорядкуванні вартових перебуває Басіж, парамілітарна організація з 90 тисяч членами. Корпус вартових також має в підпорядкуванні інформаційне агентство Sepah News.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з угоди. ЄС заявив, що залишається відданим угоді і не збирається виходити з неї, незважаючи на рішення Трампа.

Президент Ірану Хасан Рухані пригрозив відновити збагачення урану у більших, ніж до цього, масштабах, якщо ядерна угода провалиться.