Соединенные Штаты ввели санкции против пяти иранцев, которые, по их данным, обеспечили повстанцев-хуситoв в Йемене советами и вооружением, которое затем использовалось для ракетных ударов по городам и нефтяной инфраструктуре в Саудовской Аравии.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Отмечается, что пятерка, которая попала под санкции, - это Мехди Азарпишех, Мохаммед Джафари, Махмуд Каземабад, Джавад Шир Амин и Саид Мохаммед Терани. В Вашингтоне заявляют, что первые четыре человека работали с хуситами через Революционные гвардии Ирана, а Терани помогал финансировать Революционное гвардии.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил ввести сильнейшие в истории санкции против Ирана, если его правительство не изменит курс.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. Впоследствии США расширили персональные санкции против Ирана, в частности введя санкции против главы центробанка страны.

Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил возобновить обогащение урана в больших, чем до этого, масштабах, если ядерная сделка провалится.

В 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций со стороны стран-подписантов соглашения.