Моравецький: "Північний потік-2" - гібридна зброя, націлена проти ЄС і НАТО

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вкотре вказав на загрози, які несе будівництво газопроводу "Північний потік -2".

Про це він заявив під час виступу у польському Сеймі в останній день роботи парламентської асамблеї НАТО, повідомляє wPolityce.

"Північний потік - 2" становить загрозу для енергетичної безпеки і солідарності Європи, це нова гібридна зброя, націлена на ЄС і НАТО, це отруєна таблетка європейської безпеки", - наголосив прем’єр-міністр Польщі.

За його словами, "Північний потік – 1" дозволив Росії зібрати кошти для розвитку армії, а опісля – для агресії проти України і Грузії.

"Сьогоднішня ситуація в сфері безпеки доводить, що історичне рішення про розміщення військ в нашому регіоні було правильним. Ми вдячні союзникам за їх внесок в безпеку", - додав польський прем’єр.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.