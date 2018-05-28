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Моравецкий: "Северный поток-2" - гибридное оружие, нацеленное против ЕС и НАТО

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Моравецкий: "Северный поток-2" - гибридное оружие, нацеленное против ЕС и НАТО

Понедельник, 28 мая 2018, 10:49

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в который раз указал на угрозы, которые несет строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил во время выступления в польском Сейме в последний день работы парламентской ассамблеи НАТО, сообщает wPolityce.

"Северный поток - 2" представляет угрозу для энергетической безопасности и солидарности Европы, это новое гибридное оружие, нацеленное на ЕС и НАТО, это отравленная таблетка европейской безопасности ", - подчеркнул премьер-министр Польши.

По его словам, "Северный поток - 1" позволил России собрать средства для развития армии, а после - для агрессии против Украины и Грузии.

"Сегодняшняя ситуация в сфере безопасности доказывает, что историческое решение о размещении войск в нашем регионе было правильным. Мы благодарны союзникам за их вклад в безопасность", - добавил польский премьер.

С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно с РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

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Польша Северный поток-2
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