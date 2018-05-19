Німеччині радять готуватися до санкцій США за "Північний потік-2"

Німеччина має готуватися до санкцій США через газопровід "Північний потік-2".

Про це заявив уповноважений канцлерки Німеччини Ангели Меркель Петер Беєр в інтерв’ю Bloomberg.

Він розповів, що під час зустрічі у Вашингтоні минулого тижня представник адміністрації Дональда Трампа повідомив йому про ймовірність санкцій щодо "Північного потоку-2".

"Це ще один тягар для трансатлантичних відносин" - сказав Беєр.

За його словами, "Північний потік-2" зустрічає опір серед усіх політичних сил США і у Білому домі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні у квітні переконував канцлерку Німеччини Ангелу Меркель відмовитися від проекту "Північний потік-2".

Як заявила представниця Державного департаменту США Сандра Удкірк, не виключено, що США запровадять санкції проти "Північного потоку-2".