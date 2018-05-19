Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Німеччині радять готуватися до санкцій США за "Північний потік-2"

Венеціанська комісія візьме участь у розгляді закону про антикорупційний суд у ВР

В Італії популісти і праві узгодили програму: хочуть скасувати санкції проти РФ

Країни ЄС витратили 200 млрд євро на оборону - Євростат






Німеччині радять готуватися до санкцій США за "Північний потік-2"

Субота, 19 травня 2018, 11:24

Німеччина має готуватися до санкцій США через газопровід "Північний потік-2".

Про це заявив уповноважений канцлерки Німеччини Ангели Меркель Петер Беєр в інтерв’ю Bloomberg.

Він розповів, що під час зустрічі у Вашингтоні минулого тижня представник адміністрації Дональда Трампа повідомив йому про ймовірність санкцій щодо "Північного потоку-2".

"Це ще один тягар для трансатлантичних відносин" - сказав Беєр.

За його словами, "Північний потік-2" зустрічає опір серед усіх політичних сил США і у Білому домі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні у квітні переконував канцлерку Німеччини Ангелу Меркель відмовитися від проекту "Північний потік-2".

Як заявила представниця Державного департаменту США Сандра Удкірк, не виключено, що США запровадять санкції проти "Північного потоку-2".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Північний потік-2 санкції
powered by lun.ua
Читайте також
США і Швеція обговорили небезпеку "Північного потоку-2"
Президент Словаччини розкритикував "Північний потік-2"
У Держдепі США не виключають санкцій проти "Північного потоку-2"
Трамп переконував Меркель відмовитися від "Північного потоку-2" - ЗМІ
"Північний потік-2" негативно вплине на ЄС та Україну – заступник глави МЗС Польщі