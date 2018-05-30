Франция ожидает ратификации Украиной соглашения о закупке 55 вертолетов – СМИ

Во Франции ожидают, что подписанное 29 мая в Париже межправительственное соглашение о закупке Украиной 55 вертолетов Airbus Helicopters, будет ратифицировано Верховной Радой уже в ближайшее время.

Об этом пишет La Tribune.

Соглашение предусматривает закупку украинской стороной у Airbus Helicopters вертолетов H125, H145 и H225. Общая сумма сделки оценивается в около 555 млн евро. Поставка первых четырех вертолетов H225 Super Puma украине запланирована на 2018 год.

"Франция планирует предоставить финансовую поддержку этой операции государственными гарантиями и займом", - заявило Министерство экономики и финансов Франции.

Часть вертолетов будет новой, часть вертолетов, в частности, H225 с грузоподъемностью свыше 10 тонн, принадлежат французской лизинговой компании Parilease - дочерней компании BNP Paribas.

До недавнего времени вертолета Н225, которые планируются к поставке в Украину, находились в эксплуатации международной компании CHC Helicopter, но после аварии одного из них в апреле 2016 года в Северном море в Норвегии действие лизингового договора было прекращено, отмечает издание.

Согласно договоренностям, новые машины будут поставлены в Украину непосредственно Airbus.

По условиям соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а потом еще 18 вертолетов. Они будут выполнять задачи для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.