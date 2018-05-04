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Бундесвер підвищує пріоритет захисту країни і союзників по НАТО

П'ятниця, 4 травня 2018, 18:02

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн має намір відмовитися від зосередження Бундесверу на участі в міжнародних миротворчих місіях, як це було в останні десятиліття.

Про це повідомили в міноборони Німеччини у п’ятницю, інформує DW.

У проекті нової "Концепції Бундесверу" основними завданнями поруч із закордонними місіями збройних сил Німеччини "з однаковим рівнем пріоритетності" названо національну оборону і захист союзників по НАТО.

"Концепція Бундесверу" враховує нові сценарії, зокрема кібератаки, зазначив речник міноборони, якого цитує інформагенція dpa. Проект документа конкретизує положення, записані в новій "Білій книзі" - військово-політичній стратегії, схваленій урядом ФРН влітку 2016 року.

У ній ідеться, що ситуація в сфері безпеки значним чином змінилася. Криза на Сході України і анексія Росією Криму продемонстрували, що світоустрій в Європі під загрозою. РФ названо в "Білій книзі" "викликом безпеці на континенті".

Раніше про проект "Концепції Бундесверу" повідомляла газета Süddeutsche Zeitung. У ньому національна оборона визначена як "найамбіційніше завдання з високою потребою надолужити згаяне".

Після падіння "залізної завіси" Бундесвер сфокусувався на виконанні закордонних місій, як-то в Косові або Афганістані. Однак з часу початку української кризи у 2014 році напруженість у відносинах Заходу з Росією зростає.

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Німеччина
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