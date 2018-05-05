США відновлюють Другий флот на тлі напруги з Росією

Військово-морські сили США відновлюють свій Другий флот майже через сім років після його розформування у той час, як Пентагон у центрі своєї військової стратегії ставить протидію Росії.

Про це заявив у п’ятницю очільник морських операцій США адмірал Джон Річардсон, повідомляє Reuters.

"Наша стратегія національної безпеки ясно дає зрозуміти, що ми знову повернулися в епоху конкуренції світових держав у той час, як середовище безпеки продовжує ставати все більш викличним та складним", - зазначив адмірал.

Другий флот здійснюватиме оперативне й адміністративне керівництво кораблями, літаками і наземними силами на Східному узбережжі США та в північній частині Атлантичного океану.

Його команда буде базуватися в Норфолку, штат Вірджинія, та спочатку налічуватиме 15 співробітників, а в підсумку зросте до 200 осіб.

У 2011 році Другий флот був розформований з міркувань економії і організаційної структури.

Однак з тих пір напруженість між Москвою і Вашингтоном збільшилася, Росія стала більш викличною, зокрема на тлі конфліктів в Україні та Сирії.

Нагадаємо, у січні цього року протидія Росії та Китаю стали основою нової Національної оборонної стратегії США.