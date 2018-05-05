Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США відновлюють Другий флот на тлі напруги з Росією

Порошенко очікує від ЄС і США тісної кооперації щодо миротворців і санкцій

В РФ кажуть про неминучі проблеми в ПАРЄ через втрату російських грошей

Ізраїль відкликав свою кандидатуру в члени Ради безпеки ООН






США відновлюють Другий флот на тлі напруги з Росією

Субота, 5 травня 2018, 12:19

Військово-морські сили США відновлюють свій Другий флот майже через сім років після його розформування у той час, як Пентагон у центрі своєї військової стратегії ставить протидію Росії.

Про це заявив у п’ятницю очільник морських операцій США адмірал Джон Річардсон, повідомляє Reuters.

"Наша стратегія національної безпеки ясно дає зрозуміти, що ми знову повернулися в епоху конкуренції світових держав у той час, як середовище безпеки продовжує ставати все більш викличним та складним", - зазначив адмірал.

Другий флот здійснюватиме оперативне й адміністративне керівництво кораблями, літаками і наземними силами на Східному узбережжі США та в північній частині Атлантичного океану.

Його команда буде базуватися в Норфолку, штат Вірджинія, та спочатку налічуватиме 15 співробітників, а в підсумку зросте до 200 осіб.

У 2011 році Другий флот був розформований з міркувань економії і організаційної структури.

Однак з тих пір напруженість між Москвою і Вашингтоном збільшилася, Росія стала більш викличною, зокрема на тлі конфліктів в Україні та Сирії.

Нагадаємо, у січні цього року протидія Росії та Китаю стали основою нової Національної оборонної стратегії США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Росія
powered by lun.ua
Читайте також
Авіаносець США приєднався до навчань флоту Південної Кореї
Трамп збирається збільшувати підводний флот США
Флагман 6-го флоту США увійшов у Чорне море
Флот США відновить авіабазу в Ісландії для стеження за субмаринами РФ