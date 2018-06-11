У пеклі є особливе місце для Трюдо: у Білому домі обурені наслідками саміту G7

Представники Білого дому та особисто президент США Дональд Трамп зробили у неділю вкрай гострі заяви зі звинуваченнями на адресу канадського лідера Джастіна Трюдо.

Це стало реакцією на підсумкову прес-конференцію саміту G7, на якій Трюдо приєднався до критики на адресу нової торгівельної політики США.

При цьому в американській адміністрації наголосили, що не планують відступати від курсу на запровадження імпортних мит.

Першим із критичними зауваженнями виступив особисто Трамп. У твіті, написаному з борту президентського літака під час перельоту в Азію, він назвав свого канадського колегу "слабким та нечесним", але не став розвивати звинувачення далі.

Згодом у неділю цю історію почали коментувати офіційні представники Білого дому. Топ-радник з економічних питань Ларрі Кудлов звинуватив Трюдо у "зраді". "Що ж виходить: він (Трамп) сідає в літак і відлітає, а потім Трюдо починає "підривати" його на прес-конференції? Вибачте, але це зрада. Це обман партнера", - заявив він в ефірі каналу CNN.

Директор Білого дому з торгової політики Пітер Наварро в ефірі каналу Fox News зробив ще гострішу заяву.

"У пеклі є особливе місце для тих іноземних лідерів, які обирають дипломатію зради щодо президента Трампа, а потім намагаються встромити йому ніж у спину, коли президент іде до виходу. І це те, що зробив віроломний Джастін Трюдо з цій шутовській прес-конференції. Слабкий, нечесний Джастін Трюдо", - прокоментував цей конфлікт представник Білого дому, наголосивши, що його заява ґрунтується на "сигналах, що надходять з борту №1"

Наварро також натякнув, що Канада відчує наслідки цього конфлікту.

"Хочу сказати моїм канадським друзям, що це був один з найгірших політичних прорахунків канадського лідера у сучасній канадській історії", - наголосив він.

Як відомо, саміт G7 у канадському Квебеку був продемонстрував розбіжність учасників "сімки" з низки питань. Трамп залишив зібрання та відмовився підписувати комюніке саміту G7.

Також учасники не мали спільної думки щодо можливості повернення Росії до цього формату. Детальніше про це – в статті Повернення Росії до "Великої сімки": причини і наслідки гучної заяви Трампа