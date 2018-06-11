В аду есть особое место для Трюдо: в Белом доме комментируют итоги саммита G7

Представители Белого дома и лично президент США Дональд Трамп сделали в воскресенье крайне острые заявления с обвинениями в адрес канадского лидера Джастина Трюдо.

Это стало реакцией на итоговую пресс-конференцию саммита G7, на которой Трюдо присоединился к критике в адрес новой торговой политики США.

При этом в американской администрации подчеркнули, что не планируют отступать от курса на введение импортных пошлин.

Первым с критическими замечаниями выступил лично Трамп. В твите, написанном с борта президентского самолета во время перелета в Азию, он назвал своего канадского коллегу "слабым и нечестным", но не стал развивать обвинения дальше.

Впоследствии ситуацию начали комментировать официальные представители Белого дома. Топ-советник по экономическим вопросам Ларри Кудлов обвинил Трюдо в "измене". "Что же получается: он (Трамп) садится в самолет и улетает, а потом Трюдо начинает "взрывать" его на пресс-конференции? Извините, но это предательство. Это обман партнера", - заявил он в эфире канала CNN.

Директор Белого дома по торговой политике Питер Наварро в эфире канала Fox News сделал еще более острое заявление.

"В аду есть особое место для тех иностранных лидеров, которые выбирают путь дипломатических измен в отношении президента Трампа, а потом пытаются воткнуть ему нож в спину, когда президент уходит. И это именно то, что сделал вероломный Джастин Трюдо на своей шутовскй пресс-конференции. Слабый, нечестный Джастин Трюдо", - прокомментировал этот конфликт представитель Белого дома, отметив, что его заявление основывается на "сигналах, поступающих с борта №1"

Наварро также намекнул, что Канада почувствует последствия этого конфликта.

"Хочу сказать моим канадским друзьям, что это был один из худших политических просчетов канадского лидера в современной канадской истории", - подчеркнул он.

Как известно, саммит G7 в канадском Квебеке продемонстрировал расхождение участников "семерки" по ряду вопросов. Трамп покинул собрание и отказался подписывать коммюнике саммита G7.

Также участники не пришли к общему мнению насчет возможности возвращения России в этому формату. Подробнее об этом – в статье Возврат России в "Большую семерку": причины и последствия громкого заявления Трампа