У столиці Македонії протестували проти нової назви країни

У столиці Македонії біля будівлі парламенту пройшла акція протесту зміни назви країни за договором з Грецією.

Про це повідомляє Радіо Slobodna Evropa.

Близько 1500 людей зібралися в центрі Скоп'є з піротехнікою і плакатами, закликаючи до відставки уряду. Учасники акції співали патріотичні пісні і скандували гасла "Відставка Заєва" і "Ми не приймаємо цю назву".

Фото - facebook.com/BalkanObserverforUkraine

Серед демонстрантів була велика група осіб в масках. Деякі з них кидали в поліцейських пляшки і каміння.

Офіційного організатора у акції не було, але в соцмережах кілька націоналістичних груп закликали до протестів, і серед них найбільш активними були заклики групи Всемакедонської національної ради.

Фото - facebook.com/BalkanObserverforUkraine

Страшо Олумчев, президент ради, заявив, що громадяни зібралися спонтанно, і вони обурені угодою з Грецією і що "цей протест є лише попередженням, тому що ніхто не має права змінювати конституційну назву держави і що право вирішувати національні проблеми мають тільки громадяни".

Серед протестуючих не було політиків. Через дві години демонстранти почали залишати площу перед парламентом.

Раніше президент Македонії Георге Іванов заявив, що не підпише угоду з Грецією про перейменування країни.

Нагадаємо, Афіни та Скоп'є домовилися про те, що КЮРМ буде перейменована на Республіку Північну Македонію.

Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією. Через це тривалий час блокувався вступ Македонії до ЄС і НАТО.

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