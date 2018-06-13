Нову назву Македонії винесуть на загальнонаціональний референдум

Нова назва Македонії - Республіка Північна Македонія – буде винесена на загальнонаціональний референдум восени цього року.

Про це заявив македонський прем’єр-міністр Зоран Заєв, повідомляє Balkan Insight.

"Тепер у нас є великий шанс і ми маємо його використати сміливо, тому що це єдиний патріотичний шлях", - сказав Заєв на прес-конференції в Скоп'є.

"Ми отримали справедливу угоду... Завдяки цьому рішенню ми зміцнюємо македонську етнічну та культурну ідентичність, раз і назавжди", - додав він.

Очікується, що глави урядів Греції та Македонії наступного тижня офіційно підпишуть угоду щодо врегулювання тривалої суперечки.

Нагадаємо, Афіни та Скоп'є домовилися про те, що КЮРМ буде перейменована на Республіку Північну Македонію.

Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією. Через це тривалий час блокувався вступ Македонії до ЄС і НАТО.

Одразу після досягнення угоди в ЄС і НАТО заявили, що готові до переговорів про вступ з Македонією після зміни назви.