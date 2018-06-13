ЄС і НАТО готові до переговорів про вступ з Македонією після зміни назви

Європейський союз привітав Грецію та Македонію із досягненням угоди щодо нової назви колишньої югославської республіки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Служби зовнішніх дій.

"Ми щиро вітаємо прем'єр-міністрів Алексіса Ципраса та Зорана Заєва за їх рішучість та лідерство в досягненні цієї історичної угоди між їхніми країнами, яка сприяє перетворенню всього регіону Південно-Східної Європи. Це досягнення належить лідерам двох країн та їх командам, але насамперед це стосується всіх громадян обох країн та Європи в цілому", - йдеться у заяві.

У заяві також йдетьсяч про те, що Рада ЄС в червні може схвалити рекомендацію від 17 квітня про початок переговорів щодо вступу із Македонією.

"Це не тільки заслуговує на увагу на знак визнання значних результатів реформ в країні, але це суттєво сприятиме повному здійсненню угоди в інтересах обох країн, регіону та нашого Союзу в цілому", - зазначається в заяві.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також привітав дві країни із вирішенням тривалої суперечки.

"Тепер я закликаю обидві країни фіналізувати угоду, досягнуту обома лідерами. Це поставить Скоп'є на шлях до членства в НАТО. І це допоможе зміцнити мир та стабільність на Західних Балканах", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, Афіни та Скоп'є домовилися про те, що КЮРМ буде перейменована на Республіку Північну Македонію.

Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією, яка до того носила назву Соціалістична республіка Македонія, що не викликало спротиву з боку Греції. Після 1991 року Греція вважає, що назва держави є узурпацією назви її історичної провінції.

Через це тривалий час блокувався вступ Македонії до ЄС і НАТО. У 2008 році на саміті НАТО розглядалося питання запрошення Македонії до Альянсу, оскільки вона виконала всі вимоги, однак суперечка з Грецією загальмувала процес.