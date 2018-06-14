Клипуш-Цинцадзе: саміт Україна-НАТО можуть розблокувати в останній момент

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе не виключається, що Угорщина дасть згоду на проведення зустрічі лідерів НАТО з Україною за кілька днів до початку саміту.

Про це вона заявила в четвер у прямому ефірі Українського радіо, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Як відомо, Будапешт ще з минулого року, на знак протесту проти ухвалення Києвом освітнього закону, блокує засідання Комісії Україна-НАТО (КУН) на рівні міністрів. Угорський уряд також пообіцяв, що не допустить проведення КУН на рівні голів держав та урядів, що мав відбутися під час саміту НАТО 11-12 липня.

Віце-прем’єр наполягає, що не можна із певністю говорити про збереження цієї блокади.

"Подекуди буває, що на самітах до останнього дня немає рішення з окремих питань. Тому є шанс, що у останній момент буде ухвалене рішення, що Комісія Україна-НАТО (на президентському рівні) буде проведена", - пояснила вона.

Климпуш-Цинадзе визнала, що наші партнери в Альянсі зараз намагаються переконати Угорщину відступитися від блокади.

"Це не тільки Сполучені Штати – так само інші країни аргументовано долучаються (до переговорів) із аргументами, чому діалог на високому рівні має бути розблокований", - заявила вона.

Віце-прем’єр також наголосила, що президент Петро Порошенко "точно візьме участь у саміті НАТО". "Але формат ще не визначений", - додала вона.