Клипуш-Цинцадзе: саммит Украина-НАТО могут разблокировать в последний момент

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе не исключается, что Венгрия даст согласие на проведение встречи лидеров НАТО с Украиной за несколько дней до начала саммита.

Об этом она заявила в четверг в прямом эфире Украинского радио, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Как известно, Будапешт еще с прошлого года, в знак протеста против принятия Киевом образовательного закона, блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне министров. Венгерское правительство также пообещало, что не допустит проведения КУН на уровне глав государств и правительств, который должен был состояться во время саммита НАТО 11-12 июля.

Вице-премьер настаивает, что нельзя с уверенностью говорить о сохранении этой блокады.

"Случается, что на саммитах до последнего дня нет решения по отдельным вопросам. Поэтому есть шанс, что в последний момент будет принято решение, что Комиссия Украина-НАТО (на президентском уровне) будет проведена", - пояснила она.

Клымпуш-Цинадзе признала, что наши партнеры в Альянсе сейчас пытаются убедить Венгрию отступиться от блокады.

"Это не только Соединенные Штаты - так же другие страны аргументировано приобщаются (к переговорам) с аргументами, почему диалог на высоком уровне должен быть разблокирован", - заявила она.

Вице-премьер также отметила, что президент Петр Порошенко "точно примет участие в саммите НАТО". "Но формат еще не определен", - добавила она.