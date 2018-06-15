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Сейм Польщі вимагає від РФ звільнити українських політв’язнів

П'ятниця, 15 червня 2018, 13:19

Сейм Польщі 15 червня прийняв постанову з вимогою звільнення громадян України, які ув’язнені в Росії з політичних мотивів.

Як повідомляє Gazeta Prawna, за ухвалення постанови проголосували 410 депутатів, 2 були проти, 4 утримались.

Напередодні комітет із закордонних справ Сейму одноголосно прийняв текст резолюції.

У постанові депутати вимагають, серед іншого, звільнити кримського режисера Олега Сенцова, засудженого до 20 років виправної колонії.

Доповідач від партії "Громадянська платформа" Анджей Халіцький підкреслив, що ситуація є драматичною.

Резолюція вимагає "звільнення всіх українських громадян, утримуваних з політичних причин в російських слідчих ізоляторах та в'язницях". "Звільнення політично переслідуваних людей очікують мільйони представників демократичного світу", - підкреслено у зверненні польських депутатів.

У документі окремо згадують незаконно засуджені в РФ Олександр Кольченко та Роман Сущенко.

Глава МЗС України Павло Клімкін подякував польському Сейму за ухвалене рішення.

Напередодні Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою до російської влади негайно та беззастережно звільнити Олега Сенцова і всіх інших незаконно затриманих в Росії і в Криму громадян України.

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Україна-Польща Росія
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