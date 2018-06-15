Сейм Польщі вимагає від РФ звільнити українських політв’язнів

Сейм Польщі 15 червня прийняв постанову з вимогою звільнення громадян України, які ув’язнені в Росії з політичних мотивів.

Як повідомляє Gazeta Prawna, за ухвалення постанови проголосували 410 депутатів, 2 були проти, 4 утримались.

Напередодні комітет із закордонних справ Сейму одноголосно прийняв текст резолюції.

У постанові депутати вимагають, серед іншого, звільнити кримського режисера Олега Сенцова, засудженого до 20 років виправної колонії.

Доповідач від партії "Громадянська платформа" Анджей Халіцький підкреслив, що ситуація є драматичною.

Резолюція вимагає "звільнення всіх українських громадян, утримуваних з політичних причин в російських слідчих ізоляторах та в'язницях". "Звільнення політично переслідуваних людей очікують мільйони представників демократичного світу", - підкреслено у зверненні польських депутатів.

У документі окремо згадують незаконно засуджені в РФ Олександр Кольченко та Роман Сущенко.

Глава МЗС України Павло Клімкін подякував польському Сейму за ухвалене рішення.

Щиро вдячний Сейму Республіки Польща за прийняття ухвали із закликом до Росії звільнити українських політичних в’язнів, у т.ч. #FreeSentsov. Завдяки таким партнерам як Польща ми є сильніші і солідарні в захисті цінностей і життів невинних людей #SaveOlegSentsov — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 червня 2018 р.

Напередодні Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою до російської влади негайно та беззастережно звільнити Олега Сенцова і всіх інших незаконно затриманих в Росії і в Криму громадян України.