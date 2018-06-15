Сейм Польши требует от РФ освободить украинских политзаключенных

Сейм Польшу 15 июня принял постановление с требованием освобождения граждан Украины, которые заключены в России по политическим мотивам.

Как сообщает Gazeta Prawna, за принятие постановления проголосовали 410 депутатов, 2 были против, 4 воздержались.

Накануне комитет по иностранным делам Сейма единогласно принял текст резолюции.

В постановлении депутаты требуют, среди прочего, освободить крымского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам исправительной колонии.

Докладчик от партии "Гражданская платформа" Анджей Халицкий подчеркнул, что ситуация драматическая.

Резолюция требует "освобождения всех украинских граждан, находящихся по политическим причинам в российских следственных изоляторах и тюрьмах". "Освобождения преследуемых по политическим мотивам людей ожидают миллионы представителей демократического мира", - подчеркивается в обращении польских депутатов.

В документе также упомянуты незаконно осужденные в РФ Александр Кольченко и Роман Сущенко.

Глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил польский Сейм за принятое решение.

Щиро вдячний Сейму Республіки Польща за прийняття ухвали із закликом до Росії звільнити українських політичних в’язнів, у т.ч. #FreeSentsov. Завдяки таким партнерам як Польща ми є сильніші і солідарні в захисті цінностей і життів невинних людей #SaveOlegSentsov — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 червня 2018 р.

Накануне Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины.