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Європарламент вимагає негайно звільнити Сенцова та інших політв’язнів

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Європарламент вимагає негайно звільнити Сенцова та інших політв’язнів

Четвер, 14 червня 2018, 13:42

Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою до російської влади негайно та беззастережно звільнити Олега Сенцова і всіх інших незаконно затриманих в Росії і в Криму громадян України.

За документ у четвер проголосували 455 європейських депутатів.

У резолюції Європарламент суворо засуджує вирок проти Олега Сенцова, винесений судом у Ростові-на Дону у 2015 році.

Євродепутати висловили занепокоєння, що у цій справі засуджений також Олександр Кольченко до 10 років позбавлення волі, а ще один незаконно затриманий громадянин України Володимир Балух голодує з 19 березня. Євродепутати вважають, що їхні справи суперечать міжнародному праву і елементарним стандартам правосуддя.

Депутати нагадують, що 14 травня 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування, щоб домогтися звільнення незаконно затриманих співвітчизників, і стурбований наслідками голодування для здоров'я Сенцова.

Депутати закликають владу РФ забезпечити Сенцову усю необхідну медичну допомогу і дотримуватися медичної етики, зокрема, не нав’язувати примусове годування або будь-яку іншу небажану поведінку, яка може бути виявом катування або виявлятися в інших жорстоких формах.

Парламентарі ЄС стурбовані тим, що багато українських політв'язнів, зокрема Микола Карпюк, Володимир Присич, Олексій Чорний та Євген Панов, зазнавали тортур.

Наразі, стверджують євродепутати, в Росії перебувають понад 70 українських політв'язнів. Європарламент окремо засуджує порушення Росією міжнародного права в окупованому Криму.

Крім того, євродепутати також вимагають негайного звільнення директора правозахисного центру "Меморіал" у Чечні Оюба Тітієва і всіх інших політичних в'язнів в РФ.

Резолюція також закликає ЄС виступити із засудженням порушення прав людини в Росії і "спроби приховати їх під прикриттям чемпіонату світу з футболу".

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Європарламент Росія
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