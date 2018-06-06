Британія закликала Росію відпустити 70 українських політв'язнів

Велика Британія закликає Росію звільнити громадян України, яких затримали і засудили за їхню незгоду із незаконною анексією Криму.

Про це йдеться у заяві на сайті британського МЗС.

"Їх було засуджено до тривалих тюремних ув’язнень після судових процесів, які не видаються такими, що відповідають міжнародним стандартам. Позбавлення їх волі, як і інших 70 українців, включно з кримськими татарами, свідчить про системне переслідування Росією тих, хто публічно виступає проти незаконної анексії Криму", - йдеться у заяві.

У МЗС Британії висловили стурбованість станом здоров’я Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олександра Шумкова та Володимира Балуха, які утримуються Росією та які оголосили голодування на знак протесту проти тривалого позбавлення волі українських політичних в’язнів.

"Їхні тюремні вироки, як і затримання багатьох інших українців, які були ув’язнені владою Росії, виглядають політично вмотивованими. Ми закликаємо Росію звільнити їх негайно. Контроль Росії над Кримом продовжує бути незаконним і нелегітимним, а також є грубим порушенням численних міжнародних зобов’язань РФ", - зазначили у відомстві.